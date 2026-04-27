Solo Icod de los Vinos y Güímar suspenden en transparencia en Tenerife

Los Ayuntamientos de Icod de los Vinos (3,08) y Güímar (4,13) son los únicos que suspenden en transparencia entre los 31 de Tenerife durante 2024. Como contrapunto, Candelaria, El Sauzal, Los Realejos, Santiago del Teide y el Cabildo son las corporaciones locales de la Isla que obtienen un diez. En términos generales, los resultados de las administraciones públicas reflejan un nivel medio-alto de cumplimiento, con una clara concentración de calificaciones entre el ocho y el diez en lo relacionado con la publicidad activa que las entidades deben incorporar en sus portales web.

El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias presentó los datos de los 31 consistorios, Cabildo de Tenerife y 427 organismos privados con financiación pública. La evaluación se dio a conocer en el marco de las jornadas 'Las obligaciones de transparencia desde la perspectiva de las entidades locales de Canarias', que contaron con la asistencia del personal técnico de las administraciones, pero no con la de los responsables políticos. "No hemos tenido mucho éxito con la convocatoria a las jornadas entre los alcaldes de Tenerife", reconoce la comisionada, Noelia García Leal. A nivel institucional, solo participaron los municipios de El Rosario, Santa Úrsula, Arico y Los Realejos. El alcalde del municipio esperancero, Escolástico Gil (IR-Los Verdes), anuncia la creación de una concejalía dedicada exclusivamente a este asunto.

Les cuesta un poco más

En este marco también se aportaron los datos referidos a las 75 entidades y órganos dependientes de las instituciones públicas, a las que les cuesta "un poco más cumplir con la transparencia, aunque sus ayuntamientos saquen una nota alta", reconoce. De ellas, aparecen como "incumplidoras" el Consorcio Isla Baja, del Cabildo; Santiago del Teide Gestión, SL y el Organismo Autónomo Local y Patronato Museo Arqueológico del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.

El silencio administrativo es un componente que lastra a las corporaciones municipales de Tenerife. Los números, en este caso de 2025, reflejan que solo se resuelven 30 de 207 (14,5%) de las reclamaciones de derecho de acceso a la información que registra la ciudadanía. Otras 177 (85,5%) no se responden. Estas peticiones sin respuesta no computan dentro de la nota final que obtienen todos los organismos evaluados por el Comisionado y es algo que la responsable de la entidad quiere cambiar. "Queremos que esas solicitudes de información que no se contestan se incluyan en la nota. Algunos ciudadanos se preguntan cómo el ayuntamiento de su municipio tiene un 10 en transparencia si no contestó ninguna de las preguntas que hizo sobre algún tema en cuestión", apunta la Comisionada.

El silencio administrativo se concentra especialmente en los consistorios de los municipios con mayor volumen de población y gestión, como Santa Cruz de Tenerife, Arona y, el Cabildo de Tenerife y La Laguna, "donde se acumula un elevado número de casos sin respuesta, así como en otras entidades, como La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula o Granadilla de Abona", explica.

El Comisionado también evalúa la transparencia de partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales más representativas en Canarias este año. La tendencia es que al inicio de esta valoración se suspenda, pero según la responsable, "afortunadamente, todas han aprobado".