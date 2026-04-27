La Guardia Civil lo confirma: revisar este permiso de los móviles de los tinerfeños es fundamental para evitar sustos

Instalar aplicaciones es una acción habitual que llevan a cabo los usuarios, pero muchos de ellos desconocen las consecuencias de descargar apps en sitios no oficiales o aceptar los permisos sin prestar detenida atención.

La Guardia Civil ha alertado a través de sus redes sociales sobre el riesgo que supone permitir el acceso a funciones como la cámara sin revisar previamente que app lo tiene autorizado. "¿Sabes qué apps pueden usar la cámara de tu móvil?" Revisa los permisos de las aplicaciones que tienes instaladas y controla quién puede acceder a tu cámara", señalan.

Revisar los permisos es clave

Una de las principales recomendaciones de las autoridades es comprobar periódicamente los permisos de las aplicaciones y eliminar o restringir aquellos que no sean necesarios. Los ciudadanos que dispongan de un Android deben acceder a Ajustes > Privacidad > Administrador de permisos > Cámara. En iPhone el proceso es similar, Ajustes > Privacidad > Cámara.

De esta manera, el usuario puede comprobar que aplicaciones tienen acceso y tomar una decisión.

Utiliza solo fuentes oficiales para descargar apps

Instalar las aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales como Google Play o la App Store es fundamental para evitar software fraudulento que permitan el uso de permisos concedidos para fines indebidos.

"Un uso indebido puede comprometer tu privacidad sin que te des cuenta. Dedica un momento a comprobarlo… puede evitarte más de un susto", avisa la Guardia Civil.

La seguridad digital es fundamental para que los ciberdelincuentes no utilicen nuevos métodos para acceder a la información personal y conseguir su objetivo. Mantener el control sobre los permisos del móvil es una manera de proteger la privacidad y evitar fraudes.