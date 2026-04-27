Empresarios del transporte advierten que la visita del Papa León XIV podría generar colapso en Tenerife

Varias son las preocupaciones que provoca la visita del papa León XIV a Gran Canaria y Tenerife los próximos 11 y 12 de junio en la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias. Como ocurre en los grandes eventos, los profesionales del sector advierten que, con motivo del viaje del pontífice a las Islas, «primero se organizan las parroquias y los grupos y luego llaman por teléfono para contratar una guagua, con el riesgo de que ya sea tarde».

Y no es el único temor en el transporte terrestre de pasajeros. En el caso de Tenerife, hay una flota de 2.200 guaguas, que incluyen las 660 de Titsa más las 1.600 privadas. Estos autobuses cuentan con capacidad para un total de 100.000 pasajeros, ya que el 50 % de la flota tiene una capacidad de medio centenar de plazas y el 40 % son micros con una media de 25.

Falta de definición y riesgos logísticos

Otro de los motivos de preocupación de la federación es la indefinición de las autoridades, que están a la espera de conocer la agenda del papa. Las empresas de transporte tienen compromisos con Educación para el transporte escolar y también deben considerar la incidencia en el sector turístico. A esto se suma la concentración horaria para atender los servicios.

Miembros de la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias precisan que han participado en algunas reuniones, a falta de concretar el recorrido de la visita del papa, para incidir en su preocupación por la logística que afecta al transporte público discrecional. «Tenemos la experiencia de que primero se piensa en el transporte público», advierten.

Riesgo de colapso en Santa Cruz

Además, plantean algunas cuestiones aún sin definir, como «¿dónde operaría un volumen elevado de guaguas en Santa Cruz?, ¿está previsto el transporte de personas con movilidad reducida?», para advertir de su preocupación por un posible colapso de tráfico con motivo del traslado de peregrinos del papa.