El guachinche de Tenerife que conquista por su entorno natural y su vermú casero: solo abre dos días a la semana

Tenerife guarda rincones gastronómicos que van más allá de sus elaboraciones, uno de ellos se llama Bodega la Suertita y se encuentra en Los Realejos, un pequeño guachinche que se ha consolidado por ofrecer cocina canaria con productos locales y en un entono único.

Los creadores de contenido gastronómico @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores. "Qué lugar tan bonito y tan acogedor el que hemos podido disfrutar. Entorno natural, el sonido de los pájaros y mucha paz", describen.

Carta corta, pero con productos locales

Uno de los aspectos que más llama la atención es su carta reducida. Apneas cunetas con unos pocos platos, pero los suficientes para probarlos todos en una sola visita. Entre lo que degustaron los creadores de contenido, destacan en mojo queso que "está muy rico". "Si en la mesa te ponen semejante cantidad de pan es que hay algo que van a traer que es para untar y está muy rico", asegura Joana antes de que les presentaran el plato.

La ensalada de la casa está elaborada con "productos de la zona" es un imprescindible en el local, ya que aporta frescura y abre el apetito para los siguientes platos. Las garbanzas son otro plato a destacar porque tiene un toque especial de la casa porque llevan almendras, pasas y chorizo, una combinación que no deja indiferente a los comensales.

Por último probaron el cochino al salmorejo y la carne de cabra, dos platos que se caracterizan por su sabor. “Las raciones no son grandes, pero sí muy sabrosas”, explican.

Para terminar la experiencia gastronómica, no podía faltar la timba (un dulce típico de las Islas Canarias) acompañado de un café servido directamente desde la cafetera tradicional.

El gran protagonista es el vermú

Si hay algo que les conquistó en su visita fue el vermú rosado, elaborado con plantas de la zona y servido con hielo aromatizado. “El vermú está espectacular”, aseguran, hasta el punto de repetir en diferentes ocasiones durante la comida.

Otro detalle clave es su tamaño reducido, por lo que recomiendan reservar porque conseguir mesa no es nada sencillo. "Imprescindible hacer reserva porque es muy pequeño y te puedes quedar con las ganas", aseguran.

Horario y ubicación

Bodega La Suertita se encuentra en la calle Calzadilla, en La Cruz Santa, Los Realejos. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, lo que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento pese a que solo abra dos días a la semana.

Abre viernes y sábado de 13:30 a 16:30 horas, el resto de días el guachinche permanece cerrado por descanso del personal.