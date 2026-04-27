El gran tapiz del Corpus Christi de La Orotava ya tiene diseño: un homenaje a Canarias

La Plaza del Ayuntamiento de La Orotava volverá a transformarse en uno de los grandes escenarios del arte efímero de Canarias con motivo del Corpus Christi. El municipio tinerfeño ha presentado este lunes el boceto del gran tapiz que cada año se elabora con tierras naturales del Teide y que en esta edición llevará por título 'Paraíso Canario'.

La obra rendirá homenaje a la Virgen del Carmen y combinará elementos religiosos, naturales y sociales. El diseño incorporará referencias a la biodiversidad del Archipiélago, al paisaje del Valle de La Orotava y a la labor humanitaria con las personas migrantes que llegan a las costas canarias.

Un tapiz dedicado a la Virgen del Carmen

El boceto fue presentado en el Salón Noble del Ayuntamiento de La Orotava por el alcalde, Francisco Linares, y por el director de la Alfombra, Domingo González Expósito. En el acto también participaron el concejal de Fiestas, Alexis Pacheco; el párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, Honorio J. Campos; representantes de la Asociación de Alfombristas de la Villa de La Orotava y miembros del colectivo ArteArena, encargado de confeccionar el tapiz.

Presentación del tapiz / E.D.

La composición de este año tendrá como eje central la imagen de la Virgen del Carmen, con motivo de dos efemérides: el 775 aniversario del Santo Escapulario, que se sitúa entre 1251 y 2026, y el 75 aniversario de la consagración de la Villa, Valle y Arciprestazgo de La Orotava a esta advocación, entre 1951 y 2026.

La naturaleza canaria, protagonista del diseño

El tapiz mantiene la línea artística iniciada en la edición anterior y se presenta como una gran escena única. Bajo el título ‘Paraíso Canario’, la plaza acogerá una composición inspirada en la flora, la fauna y los paisajes del Archipiélago.

En el fondo destacarán el Teide y el característico mar de nubes del Valle de La Orotava, dos referencias visuales muy vinculadas a la identidad del municipio y de Tenerife. El Parque Nacional del Teide es uno de los espacios naturales más relevantes de Canarias y el Gobierno regional recuerda en su información oficial la necesidad de proteger sus valores naturales, evitando la extracción de piedras, flora o cualquier alteración del entorno.

Especies de flora y fauna en la alfombra

Entre los animales representados figuran el pinzón azul, el herrerillo canario, la alpispa, el tizón del Teide, el lagarto y mariposas cleopatra. Algunas de estas especies se encuentran amenazadas o requieren medidas de conservación, por lo que su presencia en el diseño refuerza el mensaje de respeto al patrimonio natural.

La flora también tendrá un papel destacado. El tapiz incluirá elementos como el aeonium canariense, conocido como berol, y el tajinaste, que enmarcarán la composición con una altura simbólica de 20 metros. También aparecerán otras especies como el hibisco, el pico de paloma, la violeta del Teide y la canarina canariensis.

Un mensaje de solidaridad con las personas migrantes

Además de su contenido religioso y paisajístico, el gran tapiz incorporará este año una lectura social. La obra reflejará la ayuda humanitaria que reciben las personas migrantes que llegan a las costas canarias. En primer plano se representará el arropamiento y la asistencia prestada por Cruz Roja, como símbolo de agradecimiento a las entidades y personas que trabajan en situaciones de emergencia.

Cruz Roja explica en sus recursos oficiales que sus equipos se despliegan ante la llegada de embarcaciones a las costas españolas para ofrecer atención humanitaria básica, asistencia sociosanitaria, ropa, mantas, alimentos y productos de higiene.

El diseño también incluirá la presencia del papa León XIV, vinculada a la próxima visita del pontífice a Canarias y a su intención de dar visibilidad al drama migratorio. Vatican News recogió la confirmación del viaje del Papa a España en junio de 2026 y destacó el papel de Canarias en esa agenda por la realidad migratoria que vive el Archipiélago.

Arte efímero con tierras del Teide

Los trabajos en la plaza ya han comenzado con los primeros trazos del diseño, bajo la gran carpa instalada para proteger la obra de posibles inclemencias meteorológicas. El colectivo ArteArena será el encargado de ejecutar el tapiz con las tradicionales tierras naturales del Teide.

Domingo González Expósito lidera esta labor desde 1992 y este año contará con nuevas incorporaciones de colaboradores, tanto hombres como mujeres. La confección del tapiz exige precisión, planificación y un trabajo artesanal que se prolonga durante semanas hasta culminar en la celebración del Corpus Christi.