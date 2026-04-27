¿Se puede recurrir una multa por no llevar la baliza V-16? Esto es lo que deben conocer los conductores tinerfeños

Desde el pasado 1 de enero, la baliza V-16 se ha convertido en un elemento de señalización obligatoria para averías o accidentes en carretera, sustituyendo a los tradicionales triángulos de emergencia. No llevar el dispositivo o utilizar uno que no cumpla con la normativa establecida puede acarrear sanciones. Sin embargo, el dilema que se platean muchos conductores es si pueden recurrir esa multa.

Los conductores que no lleven el dispositivo de emergencia se enfrenta a sanciones que oscilan entre 80 y 200 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Cumplir con el plazo es clave

El primer aspecto que deben tener en cuenta los conductores es que disponen de un plazo de 20 días naturales para presentar alegaciones. No obstante, deben tener en cuenta un detalle muy importante y es que quienes decidan pagar la multa en ese plazo contarán con el 50% de descuento. Quienes prefieran recurrir, perderán ese descuento y si, finalmente, la sanción se mantiene deberán abonarla al 100%.

Cómo recurrir la multa

Recurrir una sanción de tráfico no es complicado, pero requiere que el conductor ponga su total atención. En primer lugar, se debe comprobar que los datos sean correctos, tanto la matrícula como la fecha o el lugar. Además, se deben presentar pruebas que respalden la versión como la homologación de la baliza u otros documentos que acrediten que la multa no debería haberse puesto.

El conductor tiene que explicar por qué considera que la sanción no es correcta y presentar el recurso dentro del plazo establecido, de manera online, en Tráfico o en registros oficiales. En el caso de que ya se haya excedido el tiempo de recurrir, el conductor debe hacer frente al pago.

No llevar la baliza V16 conlleva sanciones económicas / Neomotor

Argumentos que pueden ayudar a los conductores a recurrir la sanción

Desde RACE explican que argumentos pueden utilizar los conductores para evitar la multa y conseguir no hacer frente al cargo económico. Algunos de los más habituales son:

Errores en la denuncia

Falta de pruebas

Baliza homologada , demuéstralo con una factura o certificado

, demuéstralo con una factura o certificado Problemas en la notificación o en el procedimiento

Es fundamental contar con la baliza V-16 para evitar sanciones y garantizar la máxima seguridad en las carreteras en caso de avería o accidente. La precaución es la clave para evitar siniestros y evitar sanciones económicas.