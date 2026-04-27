Las clases en Tenerife, a examen: Educación medita suspenderlas por la visita del papa León XIV

La incertidumbre planea sobre el calendario escolar de las islas capitalinas. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias aún no ha tomado una decisión definitiva sobre la suspensión de las clases presenciales en Gran Canaria y Tenerife con motivo de la visita del papa León XIV, prevista para los próximos días 11 y 12 de junio. Pese a la falta de confirmación, el Ejecutivo autonómico no descarta esta medida drástica para garantizar la seguridad ciudadana.

Poli Suárez, titular de Educación, ha comparecido este lunes en Las Palmas de Gran Canaria para aclarar la situación. Según el consejero, la administración se mantiene a la espera de recibir una comunicación oficial y el cierre definitivo de la agenda del Pontífice antes de pronunciarse.

Visita de la comisión vaticana al puerto, donde se celebrará la misa del papa León XIV el viernes 12 de junio. / María Pisaca

Seguridad nacional y movilidad: claves de la decisión

El principal argumento que baraja el Gobierno de Canarias para un posible paso a la formación telemática o la cancelación de la jornada lectiva es el dispositivo de seguridad. La movilización de miles de fieles y los cortes de tráfico previstos en las capitales canarias complican la logística escolar.

"La decisión no está tomada porque no hemos recibido una comunicación oficial", explicó Suárez tras presentar el Plan Estratégico de Psicología en el Ámbito Escolar. No obstante, el consejero subrayó que, ante un evento de tal magnitud, "aquí prevalece la seguridad".

La hoja de ruta de la Consejería depende ahora de las reuniones técnicas que han comenzado este mismo lunes. La prioridad es evitar el colapso de las islas y proteger a la comunidad educativa.

Puntos clave que determinarán el cierre de colegios:

Horarios oficiales: la concreción de los recorridos del papa por las islas.

la concreción de los recorridos del papa por las islas. Instrucciones de Interior: las recomendaciones que dicten los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

las recomendaciones que dicten los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Garantías educativas: el objetivo es "no perjudicar" el avance del curso, pero Suárez admite que necesitan "mayores garantías" antes de anunciar la medida final.

A partir de este lunes, las reuniones de coordinación con los organizadores de la visita papal y las distintas áreas del Gobierno marcarán el devenir de las clases en Canarias. Las familias de Tenerife y Gran Canaria permanecen atentas a una resolución que podría conocerse en los próximos días.