El carril bus de la TF-5 tendrá conexión directa con el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife da otro paso para mejorar la fluidez del transporte público en uno de los accesos principales a Santa Cruz de Tenerife. La corporación insular ha adjudicado a la empresa Proyma Consultores la redacción de un proyecto para conectar el carril bus de entrada a Santa Cruz desde la TF-5 con el Intercambiador de guaguas de la ciudad, por un importe de 258.405 euros.

El objetivo principal de la obra es que las guaguas puedan acceder con mayor agilidad al Intercambiador, evitando parte de las retenciones que se producen en el entorno de entrada a la ciudad.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha señalado que esta infraestructura es "clave" para mejorar la conectividad de Santa Cruz y "reforzar la operatividad del servicio de guaguas". Además, asegura que la medida forma parte de "una estrategia más amplia para hacer que el transporte público sea una alternativa más competitiva frente al vehículo privado".

Un proyecto para reducir los tiempos de viaje en guagua

La actuación beneficiará a miles de usuarios que se desplazan a diario hacia Santa Cruz en transporte público. Según los datos facilitados por el Cabildo insular, por el carril bus actual circulan cada día más de 1.700 expediciones de guaguas, procedentes tanto del norte como del sur de la isla.

La conexión directa con el Intercambiador busca reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la regularidad del servicio en una isla donde las principales vías de acceso al área metropolitana, como la TF-5 y la TF-1, soportan una elevada presión de tráfico en horas punta.

Un paso inferior junto al Centro Comercial Meridiano

El proyecto deberá definir técnicamente la construcción de un paso inferior que permita salvar el cruce con la calle Áurea Díaz Flores, a la altura del Centro Comercial Meridiano. Se trata de una zona con elevada densidad de tráfico, lo que añade complejidad a la actuación.

La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, ha destacado ese reto técnico. "El reto es diseñar una solución eficaz que garantice la fluidez del carril bus en un punto crítico, donde se registra un tránsito elevado, optimizando la circulación y reduciendo los cuellos de botella actuales", explicó.

La empresa adjudicataria tendrá que estudiar varias alternativas. Entre ellas, la posibilidad de permitir el paso simultáneo de dos guaguas en situaciones de emergencia o incluso configurar un carril bidireccional, siempre que el espacio disponible y la viabilidad técnica lo permitan.

El Cabildo también plantea que el futuro soterramiento pueda aprovecharse para ordenar determinados movimientos del tráfico privado en la zona. Esta posibilidad deberá analizarse durante la redacción del estudio, que tendrá que valorar tanto la funcionalidad para las guaguas como el impacto sobre el resto de vehículos.

Hay un plazo de 15 meses para redactar el proyecto

Proyma Consultores dispondrá de un plazo total de 15 meses para completar el trabajo. De este periodo, 13 meses se destinarán a la redacción del estudio y dos meses a la entrega del proyecto definitivo.

El procedimiento de contratación ha dado prioridad a la calidad técnica de las propuestas y a la experiencia profesional del equipo redactor. Además, el contrato incluye una condición especial de ejecución: al menos el 40% del personal adscrito deberá contar con contrato indefinido, una medida orientada a favorecer el empleo estable.