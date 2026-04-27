Cabildo y Ayuntamiento de Santa Cruz renovarán el saneamiento de Valleseco

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto el foco en la inversión de 4,37 millones de euros para ejecutar la Fase II de la renovación del alcantarillado de Valleseco, una actuación incluida en el Plan Insular de Cooperación 2027-2030 y cofinanciada al 50% con el Cabildo. El proyecto da continuidad a las obras iniciadas en el anterior plan (2018-2021) y permitirá completar la modernización de la red en varias calles del entorno.

La actuación se enmarca en el próximo ciclo inversor insular, con ejecución prevista dentro del periodo 2027-2030, lo que sitúa el proyecto como una de las intervenciones estratégicas en materia de infraestructuras hidráulicas para la ciudad. La financiación compartida permitirá afrontar una obra de gran alcance, adaptada a las necesidades actuales del sistema de saneamiento.

El proyecto contempla la intervención sobre unos 3.400 metros lineales de calles, cifra que será definida con exactitud en el documento constructivo. La nueva red podrá entrar en funcionamiento de manera inmediata tras la finalización de las obras, al estar conectada con el colector del litoral.

La intervención prevé la sustitución de conducciones obsoletas, en su mayoría de hormigón y con una antigüedad considerable, por nuevas infraestructuras más eficientes. Además, se incorporará una red separativa de aguas pluviales, inexistente en buena parte de la zona, lo que permitirá mejorar el drenaje y reducir riesgos en episodios de lluvias intensas.

El desarrollo de los trabajos implicará afecciones temporales a los viarios, aunque se ejecutará íntegramente sobre suelo municipal, garantizando la disponibilidad de los terrenos y agilizando su tramitación administrativa.

El proyecto responde a la necesidad de avanzar hacia un sistema más eficiente, seguro y sostenible, corrigiendo déficits históricos en el barrio de Valleseco. Además de mejorar la capacidad hidráulica, la actuación busca reforzar la calidad de vida de los vecinos mediante infraestructuras adaptadas al crecimiento urbano y a los efectos del cambio climático.

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El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, señaló que «esta intervención permitirá completar la renovación de las redes en las calles de la ladera de Valleseco que no pudieron incluirse en la fase anterior», y destacó que responde a «una planificación rigurosa para garantizar servicios públicos de calidad».