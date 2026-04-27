La Aemet prevé un lunes con lluvias y vientos moderados en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes en Canarias una jornada con nubosidad, lluvias débiles en algunos puntos de la isla y vientos que podrán ser moderados.

Una situación similar a la que se vivirá en el resto del archipiélago, donde se prevé nuboso o intervalos de nubes con baja probabilidad de lluvias débiles ocasionales en el norte de las islas, más probables durante la madrugada y la noche.

Viento moderado de componente norte en las islas occidentales y del noroeste en las orientales, y brisas en costas del sur de las islas montañosas.

Lluvia en Santa Cruz de Tenerife / María Pisaca

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Nuboso en el norte con baja probabilidad de precipitaciones débiles durante las horas nocturnas y la mañana. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos en las vertientes sur, oeste y este por la tarde, principalmente en medianías, donde no se descartan precipitaciones débiles en horas de la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte. Brisas en costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 19 25

LA GOMERA

Nuboso en el norte con baja probabilidad de precipitaciones débiles durante las horas nocturnas. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos en la vertiente sur por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte. Brisas en costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 19 24

LA PALMA

Nuboso en el norte y nordeste, con baja probabilidad de precipitaciones débiles durante las horas nocturnas. En el resto de zonas, poco nuboso, que tiende a nuboso en zonas de interior durante el día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 18 20

EL HIERRO

Nuboso en el norte con baja probabilidad de precipitaciones débiles durante las horas nocturnas e intervalos en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 16