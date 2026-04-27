La Aemet avisa de lluvias débiles en Tenerife para el martes: nubes, ligero descenso y viento del norte
Ambiente variable en Canarias con precipitaciones ocasionales y temperaturas sin grandes cambios
El tiempo en Tenerife este martes estará marcado por la nubosidad y la posibilidad de lluvias débiles, en una jornada de ambiente variable y temperaturas sin grandes cambios. Según la AEMET, las precipitaciones serán en general ocasionales, acompañadas de viento flojo a moderado del norte en el conjunto del archipiélago.
En Tenerife, predominarán los cielos nubosos en el norte, donde existe una mayor probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente durante las horas nocturnas. En el resto de la isla, habrá intervalos nubosos, con tendencia a cielos más cubiertos por la tarde en vertientes oeste y sur, donde tampoco se descartan precipitaciones débiles, sobre todo en zonas del interior.
Las temperaturas se mantendrán estables, con ligeros ascensos en la vertiente norte y pequeños descensos en el resto, mientras que las mínimas apenas variarán. En Santa Cruz de Tenerife, los valores oscilarán entre los 16 y 23 grados.
El viento soplará entre flojo y moderado del norte, con régimen de brisas en costas del sur y mayor suavidad en cumbres, donde será variable.
Resto de Canarias: nubosidad y lluvias ocasionales
En el resto del archipiélago, la situación será similar, con predominio de cielos nubosos en el norte y intervalos en el resto de zonas. En Gran Canaria, habrá mayor nubosidad en el norte con baja probabilidad de lluvias, mientras que en el sur podrían aparecer nubes más compactas por la tarde.
En La Palma, La Gomera y El Hierro, se esperan también cielos nubosos con lluvias débiles ocasionales, especialmente en vertientes norte y durante la madrugada o la noche.
Por su parte, Lanzarote y Fuerteventura tendrán cielos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones, más probables en zonas interiores durante la tarde, y temperaturas con pocos cambios o ligero descenso.
En el mar, se prevé marejadilla a marejada, con áreas de fuerte marejada en mar abierto y mar de fondo del norte o noroeste con olas de entre 1 y 2 metros.
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