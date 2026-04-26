'Tenet Lightkey', el proyecto de la ULL imposible de copiar: así trabajan los ganadores del premio Canarias Blas Cabrera

En un pequeño laboratorio de la Universidad de La Laguna (ULL), escondido en la planta baja de la Facultad de Física, la luz no solo ilumina. Se fabrica. Las paredes de la sala están cubiertas por una multitud de carteles sobre las tierras raras —unos elementos químicos esenciales para la tecnología moderna, por sus propiedades magnéticas, luminiscentes y eléctricas—. Y en las estanterías destacan pequeños cristales. Aunque lo que más llama la atención es una estatuilla, casualmente en forma de llama, que reposa sobre una de las mesas que hay en la sala: es el Premio Canarias de Innovación y Tecnología Blas Cabrera.

En este laboratorio trabajan sus ganadores. Tras Tenet Lightkey, el proyecto vencedor, se esconden tres investigadores: el catedrático de Física Aplicada de la ULL, Jorge Méndez, el profesor del departamento de Física, Pablo Acosta y el doctorando Miguel Medina. Son las cabezas pensantes que han conseguido desarrollar un material inorgánico luminiscente basado en tierras raras que puede aplicarse como tinta de seguridad contra falsificaciones. Una tecnología patentada desde enero de este año y que les valió la semana pasada para hacerse con el galardón de la Asociación Canaria de Startups (Emerge) —que cuenta con el patrocinio de empresas como Astilleros Canarios (Astican), ECOS Group, M8 Laguna y el Grupo Félix Santiago Melián—. A la convocatoria concurrieron 38 proyectos con la participación de más de 144 científicos del Archipiélago. Y solo cinco llegaron a la final.

Un premio que cambia vidas

"Para nosotros es un doble orgullos recibir este premio, primero porque lleva el nombre de Blas Cabrera, una figura la que llevamos años implicados en la recuperación de su memoria y legado, y segundo porque precisamente este científico fue el que se encargó de estudiar las tierras raras hace cien años", cuenta Méndez.

Aunque si para alguien ha supuesto un antes y un después en su vida es para Medina. "Este reconocimiento, y la ayuda económica que eso conlleva, ha marcado la diferencia entre trabajar sin contrato por amor al arte a ejercer, al fin, de lo que me gusta", relata. Hasta ahora, Medina realizaba su labor investigadora con el objetivo de doctorar, pero gracias a los 30.000 euros que otorga el premio ya tiene un futuro asegurado. Después de acabar con su tesis, que la presentará en breve, pasará a formar parte del grupo de Méndez como personal investigador.

Pasos hacia una spin-off

Además, el proyecto, a través del programa Tenerife Knowledge Entrepreneurship, y en trabajo con la Oficina de Transferencia del Conocimiento (OTC) de la ULL, planea convertirse en una spin-off. Un proceso que sin duda se verá acelerado por este reconocimiento y que servirá, después de su constitución como empresa, para que Medina también trabaje en ella. "Es importante que el conocimiento que se genera se transfiera a la sociedad, aunque también hay que defender la investigación básica porque sin ella no se puede llegar hasta donde estamos ahora", cuenta Méndez.

De hecho, la empresa llevará el mismo nombre del proyecto. Una denominación que tiene un significado curioso. "En distintos lugares del mundo ha aparecido un cuadrado mágico de origen romano compuesto por palíndromos —palabras que se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda— conocido como Tenet", detalla. Con el tiempo, estos cuadrados se han convertido en un símbolo de la encriptación, ya que “nadie conoce con certeza su significado real”. Una situación que, a ojos de los investigadores, guarda relación con su innovación.

En este sentido, el origen de este hito científico se remonta 25 años atrás. "Mi tesis doctoral se centró en los materiales luminiscentes con tierras raras y sus aplicaciones y es importante decir que este acontecimiento es la experiencia acumulada de años en el área de fotónica y nanotecnología, transformada en un invento patentado y con aplicaciones comerciales", detalla Méndez. Sin embargo, el investigador aclara que lo que se conoce ahora como Tenet Lightkey comenzó en 2021, año desde el que también llevan colaborando con el Banco de España para una posible aplicación del material en billetes.

Transferencia del conocimiento

Tenet Lightkey surge como respuesta a los problemas de seguridad y las pérdidas económicas que se producen a raíz de las falsificaciones mundiales. Una problemática que afecta desde medicamentos y componentes electrónicos hasta textiles y otros productos de consumo. "Convertimos alta tecnología en un producto de bajo coste de fabricación y fácil de incorporar a cualquier elemento", señala Méndez. De hecho, la idea del grupo es que se integre en pinturas, etiquetas, impresión offset, vidrios y procesos industriales.

Por ejemplo, según el investigador, en Canarias existe un problema cada vez "más acuciante" con la falsificación de botellas vinícolas. "El material no solo se podría aplicar a las etiquetas que acompañan los recipientes de vino, sino al propio vidrio y, a su vez, serviría para detectar rastros de este material en el ecosistema canario", señala. Aunque esa es solo una de las múltiples soluciones que puede proporcionar Tenet Lightkey. "Otra aplicación posible sería en el sector de lujo, es decir, en los bolsos de diseño", añade.

Bajo el lema Fácil de identificar, imposible de imitar, el proyecto se centra en convertir cualquier material en infalsificable mediante una señal de luz codificada. Lo que supone un aumento del nivel de seguridad de sistemas actuales como tintas UV y hologramas. "Funciona como un marcador invisible a simple vista pero que, bajo iluminación infrarroja, emite una señal a modo de firma de luz única, gracias a las propiedades cuánticas de los iones luminiscentes de las tierras raras", explica. Una firma con sello canario que, sin duda, permitirá que el conocimiento científico cruce fronteras y llegue a cualquier rincón del mundo.