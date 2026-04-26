'La Quedada del Año' arrasa en el Santiago Martín y ya tiene fecha para el próximo año

Por tercer año consecutivo, 5.000 personas llenaron el Pabellón Santiago Martín de La Laguna para reírse sin parar durante dos horas y media con La Quedada del Año 2026, un divertido acontecimiento cultural que se ha consolidado ya como el mayor festival de humor de Canarias y que tendrá continuidad en 2027, pues al final del espectáculo se anunció la fecha de la próxima edición: el 24 de abril y en el mismo recinto.

El desternillante espectáculo reunió este sábado 25 de abril a un elenco de los mejores humoristas canarios: Darío López (director del evento, con su productora Palante Producciones), Omayra Cazorla, Saúl Romero, Abián Díaz, Abubukaka, La Chirichota, Delia Santana y Kike Pérez. A través de un vídeo emitido en el acto también participó Arístides Moreno.

Tras una maratoniana velada de carcajadas, el colofón musical lo pusieron Las K-Narias, el dúo canario internacional de reguetón pop, que anunció la próxima salida al mercado de un nuevo disco, después de 14 años desde su anterior álbum.

20 años de carrera

Se dio además la coincidencia de que Darío López, Kike Pérez y Abubukaka celebraban 20 años de carrera, y se proyectaron por ello algunos vídeos de sus inicios en el mundo del humor, momento en el que subió al escenario David Sáinz, actor, guionista, director, cantante, productor y cineasta grancanario, que les hizo entrega de discos de grupos canarios de hace dos décadas.

Humor en estado puro

Abrió el festival la grancanaria Omayra Cazorla, quien bromeó con las colas de tráfico en la isla tinerfeña: “Tenerife tiene el Teide, pero, lo siento, Gran Canaria las carreteras”.

Debutante con éxito en este espectáculo, el majorero Saúl Romero ironizó sobre los límites de lo políticamente correcto que “nos están complicando la vida”, de modo que “gordo ya no se puede decir, sino persona a la que se le fue la mano con el Bollycao”.

El cuarteto tinerfeño Abubukaka encarnó a un grupo de militares en plena ofensiva con misiles cuyo alto mando les aleccionaba sobre la necesidad del reciclaje de residuos y el ahorro de energía para combatir el cambio climático, “porque nos vamos a cargar el planeta”.

El grupo grancanario La Chirichota reivindicó a los grandes compositores como Beethoven, Schubert, Mozart o Tchaikovsky con un hilarante popurrí de canciones actuales y obras de música clásica.

Sin pelos en la lengua, la grancanaria Delia Santana hizo gala de sus sarcasmos al proponer abrir una petición de firmas en internet para que el papa León XIV visite cada tres meses Tenerife, a ver si así llegan las inversiones que acaben con las colas en la TF-5.

Como director del evento, Darío López agradeció la fidelidad del público por abarrotar de nuevo el Pabellón Santiago Martín y presentó a algunos de los invitados: el cineasta Juan Carlos Fresnadillo, la meteoróloga de la RTVC Vicky Palma, el jugador de baloncesto Javier Vega y el sacerdote José Felix Hernández, conocido como el Padre Pepe, presidente de la Fundación Canaria el Buen Samaritano; y también dedicó palabras de apoyo al pequeño comercio tradicional.

Dario López, en 'La Quedada del Año' / I LoveThe World

El humorista tinerfeño ofreció un monólogo sobre cómo eran los cumpleaños de su infancia en contraste con los actuales, en los que los niños quieren celebrarlos en Disneyland, aunque en realidad acaban en “abuelaland”.

En un alarde de surrealismo desenfrenado, Abián Díaz sorprendió un año más con su aparición desde el público, donde permaneció parte del espectáculo caracterizado de anciano con barba, boina y bufanda, hasta que se desveló su verdadera identidad. Como un torbellino de ocurrencias, acompañado de un cámara, interactuó con el público, corrió, incansable, una y otra vez por el parqué del pabellón y hasta se metió en los baños para entrevistar a quienes hacían cola durante un original descanso del festival en el que, en realidad, siguió el espectáculo.

El conejero Kike Pérez provocó también carcajadas con un humor picante tras anunciar que va a ser padre por segunda vez. Acabó quitándose la camisa, cantando y deseando “larga vida a La Quedada”.

Ya hay fecha para 2027

Un deseo que Palante Producciones le ha concedido, porque, por primera vez en las tres ediciones celebradas, se anunció en el propio evento la fecha para la siguiente, tras el apoyo que le han brindado hasta ahora las 15.000 personas que han podido vivir en directo desde 2024 este excepcional acontecimiento del humor canario.

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El evento contó con el patrocinio del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna, así como la colaboración de las empresas Volcanic Experience, Citroën Auto Laca, Fred. Olsen, Ikea, I Love The World, Clipper, Tirma y Glassydur.