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El Puerto de Santa Cruz de Tenerife facilitará el atraque de buques de pasajeros para la visita del papa León XIV

La iniciativa busca facilitar el desplazamiento de miles de fieles desde La Palma, La Gomera y el Hierro para la misa del viernes 12 de junio

Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria, el delegado del Gobierno y el mando de la Guardia Civil.

Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria, el delegado del Gobierno y el mando de la Guardia Civil. / Ramón de la Rocha (Efe)

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife mantiene reuniones con las dos compañías marítimas que operan en las Islas Verdes —La Palma, La Gomera y El Hierro— para «dar todo tipo de facilidades» y permitir que el atraque de los buques que habitualmente operan en Los Cristianos pueda realizarse en la capital tinerfeña.

Acuerdos marítimos para reforzar la conexión con las Islas Verdes

Con estas posibilidades, en las que han avanzado el obispo de Tenerife y el presidente de la institución portuaria, Pedro Suárez, se facilitaría notablemente el transporte a cuantas personas quieran desplazarse desde las islas occidentales para participar en la misa que presidirá el papa León XIV en el recinto que se habilitará en el litoral de la capital tinerfeña.

No solo será mucho más cómodo para la feligresía que se traslade a Santa Cruz de Tenerife desde El Hierro, La Gomera y La Palma, que una vez llegada a la isla no tendrá que desplazarse a la capital por vía terrestre, sino que además el acuerdo en el que está ahora mismo inmerso el presidente de la institución portuaria con las dos compañías marítimas contribuye a descongestionar el tráfico por la Autopista del Sur hacia la capital.

Movilidad y descongestión del tráfico insular

La propuesta de que los barcos llegados desde las Islas Verdes atraquen en el puerto de Santa Cruz fue planteada por el obispo de Tenerife al presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, quien ha dado todo tipo de facilidades a las dos compañías para la programación del atraque en la capital en vez de Los Cristianos. Desde las compañías se trabaja ahora en la programación, ya que la idea es que estos traslados sean para los interesados en acudir a la misa que oficiará el papa en el recinto portuario, y requiere una organización desde las parroquias y grupos, así como de las propias compañías marítimas.

El puerto de Santa Cruz, eje de la visita papal

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife, de la mano de su presidente Pedro Suárez, está jugando un papel fundamental en la programación del cierre de la visita del papa a España. Desde el primer momento ha facilitado el uso de la Dársena de Los Llanos, en la antigua estación de contenedores La Candelaria, y también, a la vista de la magnitud de las necesidades, ha ampliado la superficie inicial que se presentó a la comisión vaticana.

En coordinación con la Diócesis de Tenerife, también está previsto que el recinto no solo acoja la misa, sino que se trabaja en el horario de apertura para facilitar la distribución de las más de cincuenta mil personas que se prevé que acudan a la cita.

Organización del evento y acogida del público

Resta por definir el horario de apertura del recinto, que se pretende que sea antes de las ocho de la mañana, si bien no se descarta un adelanto en esta previsión.

Desde la Diócesis de Tenerife se trabaja en paralelo en la acogida del público asistente, donde jugarán un papel fundamental no solo los voluntarios, bajo la coordinación de Pedro López, sino también la programación prevista para animar al público en las horas previas a la misa.

Así, mientras los voluntarios trabajan en un despliegue para organizar y garantizar la acogida de todo el público, teniendo en consideración el horario de mañana y la incidencia del sol, desde la organización se garantiza la animación con artistas de la talla de Los Sabandeños o Chago Melián, así como la actuación del grupo de música del diácono permanente Alejandro Abrante.

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«Que nadie se lo pierda y deje de venir», invitan desde la organización.

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