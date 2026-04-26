En pareja, con amigos o en familia: cualquier plan es bueno para la romería de Tegueste

Hay quien acude en pareja, perfectamente conjuntado con sus trajes de magos. Grupos de amigos que se mueven de forma conjunta como si de una sola cosa se tratara. Familias al completo donde hasta quienes todavía van en carrito ya saben lo que es ir perfectamente ataviado para la ocasión. Y personas solas a las que les basta un tambor y unas chácaras para ser los más dicharacheros de la fiesta. Cualquier plan es bueno para disfrutar de la romería de San Marcos, que este domingo 26 de abril reunió en Tegueste a todo tipo de público en uno de los días marcados en rojo en el calendario romero tinerfeño.

Poco antes del mediodía, los asistentes ya se arremolinaban entre las carretas que se situaban en el entorno a la placete Pedro Melián Díaz. Muchos aprovechaban para realizar los últimos retoques al pañuelo, colocar el fajín o ajustar los sombreros para lo que, sin duda, iba a ser una jornada larga de risas, bailes y diversión. Poco a poco, el olor a la buena comida que cargaban las carretas se iba a apoderando del ambiente y los asistentes intentaban aplacar la sed con las primeras bebidas. Fotos de última hora para inmortalizar el momento, ajustes a los instrumentos que no pararían de tocar en todo el día y un último vistazo a las carretas entre las que había auténticas obras de arte. Una dedicada a la elaboración del sombrero graciosero, al aceite Teguazo o a las Galletas Popular conformaban parte de la exposición.

Una participantes reparte comida desde una carreta / Andrés Gutiérrez

José María Gutiérrez era uno de los responsables de una de ellas, que en esta ocasión estaba dedicada a la isla de La Palma. Coronada por un enano y con símbolos que hacían alusión a los Indianos y a la Virgen de las Nieves, fueron necesarios más de cuatro meses para llevarla a cabo.

15 años

El grupo lleva desde el año 2011 juntándose para salir en la romería de Tegueste. «Empezamos un grupo de amigos de barrio y la cosa poco a poco se fue ampliando», comenta. Hoy son medio centenar de personas entre las que hay familiares, parejas y amigos. «Se han formado muchas parejas a lo largo de estos años y hace muy poco han nacido dos nuevos integrantes de esas parejas que se conocieron a través de la carreta», explica. Un auténtico first date teguestero a través del que algunos han podido incluso encontrar el amor.

Romería de Tegueste / Andrés Gutiérrez

El objetivo del día era pasarlo lo mejor posible hasta que el cuerpo aguante y para ello, la carreta se encontraban bien avituallada. Carne, papas, huevos de Tegueste y plátanos de Tejina formaban parte de la comida que este grupo iba a consumir y también a repartir entre quienes no quisieron perderse esta celebración.

Multitudinaria

Porque la romería de San Marcos es una de las más multitudinarias de la Isla y hasta ella se trasladan no solo tinerfeños desde diferentes puntos, sino también personas venidas desde otras islas. Este fue el caso de María García que había venido desde Gran Canaria para disfrutar de la fiesta. «Es una de las romerías de Tenerife que más se conocen allí», comentó. Y ella aprovechó que una de sus amigas está estudiando en la Universidad de La Laguna para darse el salto este fin de semana y disfrutar de la fiesta. ¿Y el lunes? «Nos lo tomamos libre también», aseguró, así nada impide disfrutar de la fiesta como se merece. «Hay que sacarle todo el provecho a los billetes de avión», bromeó.

Algunos de los asistentes a la romería de San Marcos. / Andrés Gutiérrez

Poco después de la 13:00 horas, San Marcos enfilaba ya la calle del Pino y daba comienzo el paseo romero. Las carretas y el público tardaron algo más de una hora en llegar al entorno de la plaza de Tegueste. «Viva San Marcos», se dejaba escuchar a lo largo de todo el recorrido.

Pero la fiesta no se acaba en Tegueste con la romería, ya que hoy se vive otra de las jornadas más especiales para el municipio: el día del carretero. Una fiesta mucho más local que los teguesteros viven también intensamente y en un ambiente mucho más reducido.