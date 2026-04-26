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Un mural para tres vecinos relevantes: El Fraile homenajea a Salvador González, Eduardo Alayón y Gabriel Rancel

Este reconocimiento se debe a su vínculo con la historia y la vida del barrio

Un momento del homenaje a los vecinos.

Un momento del homenaje a los vecinos. / E. D.

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El Centro Cívico Eduardo Oramas Alayón, en El Fraile, acogió este sábado la jornada ‘Raíces Creativas, El Fraile en Arte’, una propuesta impulsada por el área de Cultura del Ayuntamiento de Arona que convirtió el entorno del centro en un espacio abierto para disfrutar del arte local, la música y actividades participativas dirigidas a público de todas las edades, en la que también colaboró la asociación de Lobos del Asfalto, un acto que sirvió de homenaje para tres vecinos relevantes.

La cita comenzó con la inauguración de la exposición mural del artista local Dani Paint, en el exterior del centro cívico. Este inicio incluyó una píldora cultural en formato coloquio, bajo el título ‘La etnografía a través del pincel’, centrada en explicar el sentido del mural y su conexión con la identidad del barrio.

La plaza y el exterior del centro se llenaron de música con el pasacalle del grupo GuachipanDIXI, mientras se desarrollaba un taller de pintura al aire libre en el que los participantes representaron aspectos culturales del pueblo a través del dibujo.

A las 17:00 horas, la programación se trasladó al interior del recinto con el recital poético-musical ‘Palabras y músicas para el alma’, en el hall del centro cívico, con participación del alumnado del IES Las Galletas.

La jornada continuó en el exterior con la actuación y escenificación del grupo folclórico Amigos de Punta Rasca, con una propuesta centrada en música y tradición.

Un homenaje a los vecinos

La centralidad del acto se celebró en relación al homenaje a Salvador González Alayón, Eduardo Oramas Alayón y Gabriel Rancel González, en reconocimiento a su vínculo con la historia y la vida del barrio.

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El acto contó con la presencia de la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, y del concejal de Cultura, Naím Yánez Alonso, que celebró la realización de la obra por parte del autor “dando el lugar y reconocimiento que merecen a los vecinos del municipio que forman parte del legado y tradición que El Fraile posee culturalmente”.

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