Mercatenerife: El gran pulmón del producto local

El sistema agroalimentario de Tenerife atraviesa un momento de transformación profunda, donde la sostenibilidad y la soberanía alimentaria han dejado de ser conceptos teóricos para convertirse en pilares de la economía insular. En este escenario, Mercatenerife emerge como un centro logístico y como el auténtico corazón del sector primario tinerfeño.

Como principal unidad alimentaria de la isla, su labor va mucho más allá de la simple distribución: es el garante de que el esfuerzo del agricultor se traduce en una comercialización justa, visible y competitiva.

El consejero de Sector Primario del Cabildo tinerfeño y presidente de Mercatenerife, Valentín González destaca la dimensión de esta infraestructura para la isla, asegurando que «Mercatenerife es mucho más que un mercado mayorista; es la herramienta pública que permite que nuestra agricultura mantenga un pulso pujante». «De hecho- incide González- su importancia para el desarrollo del sector primario es absoluta, ya que ofrece al productor un canal profesionalizado donde su cosecha no se pierde, sino que se pone en valor frente a la demanda del mercado».

El compromiso con la tierra se refleja con nitidez en las cifras de comercialización de fruta, hortaliza y papa entre otros. Como ejemplo, de los más de 36 millones de kilos de hortalizas que circulan anualmente por el Merca, el 51% corresponde a producto local. Este dato, ya de por sí relevante, cobra mayor fuerza al observar que el 90% de esa producción local se comercializa exclusivamente en la Nave de Producto Local.

Este espacio exclusivo es, posiblemente, el mayor símbolo del apoyo de la institución al entorno rural. Con 406 puestos destinados a productores de la isla y más de 300 profesionales censados, la nave garantiza que la producción de «kilómetro cero» tenga un refugio protegido frente a las dinámicas de la importación masiva.

Consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife y presidente de Mercatenerife, Valentín González. / ED

Sobre esta cuestión, Valentín González explica que «el papel de Mercatenerife en la economía de la isla es fundamental, porque actúa como un estabilizador; al centralizar la oferta de más de 300 agricultores en un entorno regulado, transparente y con máximas garantías sanitarias, estamos protegiendo el tejido productivo de nuestras medianía y valles».

Una de las grandes barreras históricas para el sector primario ha sido la dificultad de acceder a los canales de venta profesionalizados. Mercatenerife ha derribado este muro mediante un sistema de gestión basado en la agilidad. Hoy en día, cualquier agricultor tinerfeño puede darse de alta y comenzar a vender sus productos en la Nave de Producto Local en menos de 24 horas.

Esta flexibilidad es vital para gestionar los excedentes puntuales de cosecha o para establecer una presencia regular en el mercado mayorista. Además, las tarifas para este año 2026 han sido diseñadas con una sensibilidad especial hacia la economía del productor.

Valentín González subraya que este modelo es «realista y rentable» para el pequeño y mediano productor. «Nuestra obsesión es que ningún agricultor se quede fuera por falta de medios o por burocracia. Queremos que el campo sienta que Mercatenerife es su casa, un lugar donde entrar es fácil y donde su producto se trata con el respeto que merece», asegura el presidente de la entidad.

Integración en una red global con impacto local

Mercatenerife no camina sola. Forma parte de Mercasa, la mayor red pública de mercados mayoristas del mundo, que vertebra 24 unidades alimentarias en toda España. Esta red abastece a más de 30 millones de personas y genera empleo para más de 30.000 profesionales, consolidándose como un eslabón crítico en la cadena de valor alimentaria.

Pertenecer a esta red permite a Mercatenerife aplicar estándares de eficiencia globales, pero con un enfoque estrictamente territorial. Al fomentar los productos de cercanía, la unidad alimentaria no solo genera riqueza económica en Tenerife, sino que lidera la transición hacia una economía más verde. La reducción de la huella de carbono es una consecuencia directa de priorizar el consumo de lo que se produce en la isla, evitando transportes innecesarios desde el exterior.

«La Red de Mercas nos da el marco de excelencia, pero nosotros le damos el alma tinerfeña», afirma Valentín González. «Al fortalecer el consumo de cercanía, estamos invirtiendo en el paisaje de nuestra isla, en el empleo rural y en una alimentación más sana para nuestras familias. Cada kilo de producto local que pasa por estas naves es una victoria para la sostenibilidad de Tenerife».

A medida que avanza el 2026, los desafíos del sector primario —como el relevo generacional o la adaptación al cambio climático— requieren de infraestructuras fuertes. Mercatenerife se posiciona como ese aliado estratégico que garantiza la viabilidad económica. Al ofrecer un entorno de venta competitivo, incentiva que las nuevas generaciones vean en la agricultura una profesión con futuro y salida comercial garantizada.

En definitiva, Mercatenerife se ha convertido en el puente necesario entre el campo y la mesa. Con una gestión que prima la transparencia y el servicio público, la entidad liderada por Valentín González sigue demostrando que la mejor forma de defender Tenerife es consumiendo y comercializando su propia riqueza agraria.