Cientos de pasajeros quedan "atrapados" en Los Rodeos tras el desayuno

En cuestión de segundos una densa humacera se apoderó de un perímetro de la zona de embarque del aeropuerto de Tenerife Norte. Sucedió minutos después de las ocho y media de la mañana y se activó de inmediato a los bomberos de Aena. Esta vez la niebla estaba dentro de la terminal y el protocolo de seguridad aconsejaba desalojar a los pasajeros que estaban más próximos a la cortina de humo que se ancló cerca de los mostradores de facturación y los arcos de seguridad, no a los que ya habían superado el control de equipaje de mano y se habían reunido en las inmediaciones de las puertas de embarque asignadas en los paneles de información.

Antes de que llegaran los recursos de extinción [detectaron el origen del fuego y ventilaron la terminal para proseguir con las operaciones], guardias civiles y policías nacionales transmitían con pausa las indicaciones a los centenares de viajeros que se encontraban en la zona de salida de Los Rodeos. «Yo acabo de llegar de Gran Canaria y me encontré de frente con este panorama», señala algo desorientado Mario. Lucía vestimenta canaria y su siguiente paso era coger un taxi que lo llevara a La Laguna. «Allí me esperan los colegas... ¡Nos vamos a la romería de Tegueste!», relata ajeno a lo que estaba sucediendo unos metros más allá. «¿Pasó algo grave?», insiste al ver la cantidad de refuerzos policiales [Policía Nacional, Policía Local de La Laguna, Policía Canaria y Guardia Civil] que se alineaban en uno de los costados de la fachada del aeródromo lagunero.

"Ya perdí el vuelo, pero igual el martes soy rico porque me tocó el Euromillones que he comprado en Los Rodeos" Ricardo — Pasajero de un Tenerife-Madrid

Pasajeros que perdieron sus vuelos

Con el susto aún metido en el cuerpo, el nerviosismo de muchos pasajeros no estaba asociado con la incidencia del humo que ya estaba a punto de quedar anulada por los bomberos, sino por el hecho de que acababan de perder el vuelo y, más tarde, una segunda conexión. El partido de ping-pong entre el punto de información de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea y los empleados de las aerolíneas estaba en plena escalada. Aena remitía a los afectados que buscaban explicaciones a un escueto comunicado que llevaba un buen rato colgado en las redes sociales [«Si vas a volar, consulta con tu aerolínea el estado de tu vuelo»]. Poco más podían añadir los trabajadores de las empresas aéreas a los pasajeros desorientados. «Me dicen que el avión ya ha salido, que se ha marchado...», relata con cara de circunstancias Ángeles González. «Hoy empezamos unas vacaciones en Roma, pero creo que el vuelo a Italia ya lo hemos perdido. El Tenerife-Madrid ya es historia y al otro no llegamos... No esperaba un domingo tan complicado y, sobre todo, tan feo... ¡Paciencia!».

"Hoy empezamos unas vacaciones en Roma, pero creo que el vuelo a Italia ya lo hemos perdido" Ángeles González — Pasajera de un Tenerife - Madrid

En un parpadeo, el tuit que colgó Aena en X alcanzó más de cinco mil visualizaciones, pero el caos real, el que no tiene nada que ver con la Inteligencia Artificial, estaba en tierra. En la terminal de salidas no quedaba ni rastro de los recursos de extinción y la avalancha que se originó en cuanto autorizaron regresar al interior fue de campeonato. Muchos corrieron en busca de soluciones en dirección a los mostradores de facturación, otros se fueron directamente a por los empleados de Aena y, los más pacientes, ocuparon una de las pocas mesas libres que quedaban en las cafeterías. Los camareros no paraban de hacer café, barraquitos y zumos de naranja, de servir donuts, pulguitas de tortilla y botellas de agua... Y es que a falta de respuestas, los bares fueron los refugios elegidos por los que llegaron con mucha antelación a Los Rodeos y aguardaban con cierta tranquilidad que las aguas volvieran a su cauce. «Nos levantaron a las cinco y media», cuenta Piluca, una pensionista que ha pasado los últimos ocho días de vacaciones en el Valle de La Orotava. "Nuestro vuelo es a las doce, pero nos dijeron que es bueno que estemos con antelación aquí porque se forman unas buenas peloteras en la carretera", responde al tiempo que le pega una mordidita a una milhojas de crema. "Está buena, pero un poquito salada de precio", se sincera antes enumerar lo bien que se lo ha pasado en la Isla: «Nos llevaron a ver a las orcas, subimos al Teide, comimos papas con mojo... ¡Aquí se vive muy bien!".

Horas después de que se evacuara la terminal de salidas la normalidad regresó a la zona. / D.G.

Falta de información

Cuando Tenerife-Norte recuperó su pulso normal aún no se sabía qué había provocado la humacera que aceleró la evacuación. No hubo una ampliación del parte de incidencias de Aena y, poco a poco, se optó por dejar que las aguas volvieran a su cauce. Las reclamaciones por las conexiones perdidas se rellenaban en los mostradores de las aerolíneas y el escenario ya no era tan dantesco como a las diez de la mañana. En algunos puntos sí que había pequeños grupitos arreglando aún el entuerto causado por el humo, pero en general la fotografía era la de un domingo cualquiera, es decir, picos de pasajeros en los paneles de llegadas; picos de viajeros en los puntos donde se verifican las tarjetas de embarque. «Nos dijeron que teníamos que salir, que se había producido una incidencia... Hubo alguna que otra carrera, pero la gente salió ordenada», recupera JuanMartín. «Ahora, ya nos vamos para Madrid», añade mientras desabrocha su cinturón con mucha «paciencia» para que no le pite en el arco de seguridad. «¡Vaya mañanita!».

Los camareros vuelven a respirar tras un aluvión de cafeína, las informadoras miran una y otra vez sus relojes a ver si el cambio de turno llega pronto, la vendedora de Loterías y Apuestas del Estado hace el agosto el 26 de abril [la demora hizo que muchos se animaran a tentar la suerte: "perdimos el vuelo, pero igual el martes nos toca el Euromillones", bromea Ricardo tras asimilar que aún le quedan horas de espera y algunos trámites por resolver] y las máquinas que cobran la tarifa del parking echan humo ante una recaudación tan suculenta... Éstas no se quemaron; éstas cumplieron con sus obligaciones como si nada. Al final es verdad que «la banca siempre gana». Y es que con paciencia y buena letra se arreglan las cosas, o no.