La Aemet pronostica vientos y lluvias este domingo en Tenerife
Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados de mínimas y los 25 de máximas
Los cielos nubosos, la lluvia y el viento seguirán haciendo acto de presencia este domingo en Tenerife, a pesar de que las temperaturas ya invitan a darse un baño en la playa.
Así, el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 25 grados, pero seguirá habiendo precipitaciones en algunos puntos de la isla.
En concreto, el archipiélago tendrá intervalos nubosos a nuboso con probables lluvias débiles en el norte, durante la madrugada y las últimas horas del día, y en zonas de interior durante el mediodía y la tarde de las islas montañosas. En las islas más orientales la probabilidad de precipitaciones es baja.
Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:
TENERIFE
Salvo en el Teide, que estará poco nuboso, predominio de intervalos nubosos a nuboso, con probables lluvias débiles y ocasionales en el norte durante la madrugada y últimas horas del día, y en medianías del suroeste durante el mediodía y la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertiente este y extremo noroeste por la tarde.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 19 25
LA GOMERA
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles, dispersas y ocasionales durante la madrugada y últimas horas del día, y en la vertiente sur durante el mediodía y la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 19 24
LA PALMA
Intervalos nubosos a nuboso con probables lluvias débiles en el norte durante la madrugada y las últimas horas del día, y en zonas de interior durante el mediodía y la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 18 20
EL HIERRO
Intervalos nubosos a nuboso con probables lluvias débiles en el norte durante la madrugada y las últimas horas del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 16
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