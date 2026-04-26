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La Aemet pronostica vientos y lluvias este domingo en Tenerife

Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados de mínimas y los 25 de máximas

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Los cielos nubosos, la lluvia y el viento seguirán haciendo acto de presencia este domingo en Tenerife, a pesar de que las temperaturas ya invitan a darse un baño en la playa.

Así, el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 25 grados, pero seguirá habiendo precipitaciones en algunos puntos de la isla.

En concreto, el archipiélago tendrá intervalos nubosos a nuboso con probables lluvias débiles en el norte, durante la madrugada y las últimas horas del día, y en zonas de interior durante el mediodía y la tarde de las islas montañosas. En las islas más orientales la probabilidad de precipitaciones es baja.

Cielos nubosos en Canarias en una imagen de archivo.

Cielos nubosos en Canarias en una imagen de archivo. / @ALICIA_ARMAS

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Salvo en el Teide, que estará poco nuboso, predominio de intervalos nubosos a nuboso, con probables lluvias débiles y ocasionales en el norte durante la madrugada y últimas horas del día, y en medianías del suroeste durante el mediodía y la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertiente este y extremo noroeste por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 19 25

LA GOMERA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles, dispersas y ocasionales durante la madrugada y últimas horas del día, y en la vertiente sur durante el mediodía y la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 19 24

LA PALMA

Intervalos nubosos a nuboso con probables lluvias débiles en el norte durante la madrugada y las últimas horas del día, y en zonas de interior durante el mediodía y la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 18 20

EL HIERRO

Intervalos nubosos a nuboso con probables lluvias débiles en el norte durante la madrugada y las últimas horas del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 16

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