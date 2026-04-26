La Aemet pronostica vientos y lluvias este domingo en Tenerife

Los cielos nubosos, la lluvia y el viento seguirán haciendo acto de presencia este domingo en Tenerife, a pesar de que las temperaturas ya invitan a darse un baño en la playa.

Así, el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 25 grados, pero seguirá habiendo precipitaciones en algunos puntos de la isla.

En concreto, el archipiélago tendrá intervalos nubosos a nuboso con probables lluvias débiles en el norte, durante la madrugada y las últimas horas del día, y en zonas de interior durante el mediodía y la tarde de las islas montañosas. En las islas más orientales la probabilidad de precipitaciones es baja.

Cielos nubosos en Canarias en una imagen de archivo. / @ALICIA_ARMAS

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Salvo en el Teide, que estará poco nuboso, predominio de intervalos nubosos a nuboso, con probables lluvias débiles y ocasionales en el norte durante la madrugada y últimas horas del día, y en medianías del suroeste durante el mediodía y la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertiente este y extremo noroeste por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 19 25

LA GOMERA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles, dispersas y ocasionales durante la madrugada y últimas horas del día, y en la vertiente sur durante el mediodía y la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 19 24

LA PALMA

Intervalos nubosos a nuboso con probables lluvias débiles en el norte durante la madrugada y las últimas horas del día, y en zonas de interior durante el mediodía y la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 18 20

EL HIERRO

Intervalos nubosos a nuboso con probables lluvias débiles en el norte durante la madrugada y las últimas horas del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 16