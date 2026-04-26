La Aemet avisa a los tinerfeños: las precipitaciones débiles continuarán este lunes en la isla
Los termómetros oscilarán entre los 19 y 25 grados
Parece que las lluvias, aunque débiles, no quieren irse de Tenerife. Así lo confirma la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé para la jornada de este lunes, 27 de abril, cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de precipitaciones débiles durante las horas nocturnas y la mañana.
En el resto de zonas de la isla también se podrá dar la presencia de lluvia. Así, estará poco nuboso con intervalos en las vertientes sur, oeste y este por la tarde, principalmente en medianías, donde no se descartan precipitaciones débiles en horas de la tarde.
Las temperaturas seguirán con pocos cambios, oscilando entre los 19 y 25 grados, y el viento soplará moderado de componente norte, con brisas en costas del sur.
Previsión general
Atendiendo a la previsión para el conjunto del archipiélago, se esperan cielos nubosos o intervalos de nubes con baja probabilidad de lluvias débiles ocasionales en el norte de las islas, más probables durante la madrugada y la noche.
Temperaturas con pocos cambios y viento moderado de componente norte en las islas occidentales y del noroeste en las orientales.
Brisas en costas del sur de las islas montañosas.
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