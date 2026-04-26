Abierto el proceso para declarar las reservas marinas de Teno y Anaga

El Cabildo de Tenerife da un paso decisivo en la protección de la naturaleza isleña: el inicio del proceso para declarar las reservas marinas de Teno y Anaga. Esta reivindicación histórica, ideada hace 37 años por el biólogo Juan José Bacallado, abre el camino hacia su aprobación con el encargo de un informe que servirá de base para elaborar la propuesta que se presentará el Gobierno central.

El Cabildo encomienda el documento a la empresa pública Tragsa Tec por 230.000 euros y un plazo de 12 meses. Este estudio es el requisito acordado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, el Gobierno de Canarias y el Cabildo para crear de forma definitiva estas áreas protegidas. El objetivo, según el documento del encargo, es «revertir» la «franca decadencia» de los recursos pesqueros. Se ha elegido la figura de la reserva marina, creada para regenerar la biodiversidad marina de un espacio concreto y blindarla con una vigilancia efectiva.

¿Por qué Teno y Anaga?

Ya desde el principio estaba claro que las dos zonas predilectas con valores naturales excepcionales y una gran potencialidad para la recuperación biológica eran los litorales de estos macizos de los extremos este y oeste de Tenerife. Su orografía de fondos abruptos, su diversidad de hábitats y su lejanía de los grandes núcleos urbanos las convierten en los santuarios ideales.

En junio de 2024, una delegación canaria viajó a Madrid para reactivar los proyectos. Con ese objetivo, la presidenta insular, Rosa Dávila, y el consejero de Sector Primario, Valentín González, junto al consejero de Agricultura del Gobierno canario, Narvay Quintero, se reunieron con la secretaria de Pesca del Gobierno central, María Artime. La representante estatal respaldó la iniciativa y pidió a las administraciones isleñas que elevaran una propuesta. Ese paso se hará con el estudio que acaba de ser contratado.

El análisis se centrará en identificar y analizar los sectores más relevantes que operan en Teno y Anaga (pesca, actividades subacuáticas, turismo), determinar cómo integrar la protección ambiental con esta actividad económica y proporcionar los datos necesarios para la tramitación legal de las reservas.

El consejero insular Valentín González explica que dado el alcance del instrumento de conservación, «una de las prioridades del estudio es que todos los sectores involucrados den sus aportaciones y se haga con el máximo consenso».

La culminación de este proceso con la puesta en marcha de las reservas marinas de Teno y Anaga supondrá «un hito» para Tenerife, según González: garantizará el futuro de la pesca artesanal y las cofradías, protegerá los ecosistemas y promocionará el consumo de pescado local con criterios sostenibles.

Ya se dieron avances previos a este paso crucial. En 2010, el pleno del Cabildo aprobó la zonificación de estas áreas, validada luego por el Ejecutivo regional. Abarcan 47 kilómetros: 23 en Teno y 24,5 en Anaga. Muchas de las 400 especies que habitan las aguas de la Isla están allí. Asimismo, la Universidad de La Laguna y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ya han elaborado los informes que respaldan el enorme valor natural de estos paraísos de vida azul.