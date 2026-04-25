Solidaridad en Candelaria: 'Enchúmbate' nada por la esclerosis múltiple este domingo

Un diagnóstico cambió su vida tras la pandemia. A su mujer, Vidina, le detectaron esclerosis múltiple y los dos tiraron del carro para visibilizar los efectos de la enfermedad de las mil caras. Ella "peleando" día a día y él empleando su tiempo libre en causas solidarias como la que mañana se celebra en las instalaciones deportivas del Círculo de Amistad XII de Enero de Barranco Hondo, en el municipio de Candelaria. Ramón Guillermo García Manrique, sargento de la Guardia Civil en excedencia y en la actualidad subcomisario del Cuerpo General de la Policía Canaria, es uno de los componentes de Pichón Trail Proyect que «hace un poquito más fácil» las cosas a la gente afectada por la esclerosis múltiple que se resiste a dejar de hacer deporte o alejarse del contacto con la naturaleza.

Doce horas dando brazadas solidarias

Ramón y una decena de aliados llevan algo más de un mes y medio planificando la segunda edición del Enchúmbate, una cita de 12 horas en la que no hay medallas ni trofeos; un evento donde la mejor recompensa es «nadar por la esclerosis múltiple», como promociona con una banderola que en anteriores ocasiones cambió el verbo. "Otras veces corremos", puntualiza García Manrique cuando habla de las gestas que planifican en torno a un lema que llevan grabado a fuego en su piel: Le damos la vuelta. "Le damos la vuelta a un mal día, a un mal pronóstico, a ese momento en el que una persona se siente mal...", enumera un activista al que no hay que estimular en exceso para que su cabeza empiece a buscar una idea extraña a partir de la cual posicionar en un primer plano a la esclerosis múltiple. El año pasado, sin ir más lejos, seis miembros de Pichón Trail Proyect hicieron corriendo el Camino de Santiago desde suelo francés en cuatro días y 23 horas.

Ramón García muestra una pancarta sobre el evento de mañana en los exteriores del periódico EL DÍA. / Arturo Jiménez

"Le damos la vuelta a un mal día, a un mal pronóstico, a ese momento en el que una persona se siente mal..." Ramón G. García — Integrante de Pichón Trail Proyect

«Sólo hay que inscribirse»

La segunda edición del Enchúmbate ha suprimido el pago de una inscripción –el año pasado se recaudaron en La Laguna alrededor de 500 euros a partir de los 5 euros que abonaban los adultos y el euro de los menores–, pero sí mantiene activa «una taquilla inversa en la que los nadadores o asistentes al reto del domingo [por mañana] sí tendrán la posibilidad de realizar un donativo voluntario», anima sobre una recaudación que se destina al pago de sesiones de fisioterapia, compra de material o alguna reforma en casa para una persona con esclerosis múltiple.

Inundar las redes sociales de mensajes en clave positiva

Compartir en redes lo que pasará mañana en Candelaria es, sin duda, el primer paso de una convocatoria que arrancará con la activación de un primer reels en el que dos nadadores se tirarán al agua para sumar brazadas por la esclerosis múltiple. "Hay que conseguir que siempre haya al menos un voluntario en una de las dos calles, por lo que en algún momento nos tocará nadar a nosotros para que no se altere el reto", añadiendo que "buscamos pulverizar todos los registros y para eso necesitamos la complicidad de muchas personas", reclama Ramón en referencia a una aventura que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Candelaria. "Ahí nunca tenemos problemas, porque son muchas las asociaciones y empresas que dan su apoyo a Enchúmbate", agradece respecto a este nuevo aluvión solidario.