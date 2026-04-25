Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeCD TenerifeTenerife vaciada: Padilla AltaInfracciones urbanísticasAgenda de ocioVisita del papa León XIVFiestas de Mayo de Santa Cruz 2026
instagramlinkedin

El Recinto Ferial de Tenerife mejora su cubierta para reforzar la eficiencia y luminosidad

Los trabajos también mejoran la impermeabilización y la estética del edificio

Vista panorámica del Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife

Vista panorámica del Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife / El Día

Efe

Santa Cruz de Tenerife

El Recinto Ferial de Tenerife ha modernizado su cubierta para ganar luminosidad y eficiencia durante unos trabajos de optimización de los lucernarios que también servirán para reforzar la impermeabilización y la estética del edificio.

Es lo que ha informado este sábado el Cabildo de Tenerife en un comunicado el que se detalla que estas actuaciones se iniciaron en junio de 2025, con el objetivo principal de reforzar la calidad estructural, la funcionalidad y la estética de este espacio.

Según el vicepresidente del Recinto Ferial, el consejero Manuel Fernández, con la mejora de la cubierta no solo se garantiza la seguridad sino que permite que la luz natural vuelva a ser protagonista en los eventos.

Trabajos en varias fases

Los trabajos se desarrollan en varias fases técnicas para asegurar un acabado óptimo. Así, en primer lugar, se han retirado las antiguas planchas de policarbonato que cubrían los lucernarios y, posteriormente, el equipo técnico ha realizado una limpieza integral de los cristales y el resellado de todas las juntas.

Para finalizar, se ha aplicado "un avanzado sistema de impermeabilización" mediante imprimación y capas de poliuretano, un tratamiento permitirá que la cubierta responda con mayor eficacia ante las condiciones ambientales y el desgaste por el clima, lo que prolongará la vida útil de la estructura.

Noticias relacionadas

"A pesar de la envergadura de los trabajos sobre la gran Nave, la Institución Ferial ha diseñado una planificación que se adapta estrictamente al calendario de eventos. De este modo, la actividad habitual no se ha visto interrumpida, garantizando en todo momento la plena operatividad para la continuidad de las ferias y congresos programados", añade la nota.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una policía nacional salva la vida al dueño de un restaurante en Tenerife
  2. Tu carné de conducir está en juego: multas de hasta 1.000 euros y pérdida de 6 puntos para los conductores tinerfeños que no respeten esta norma básica
  3. Un fallecido en un accidente de moto en Tenerife
  4. La misa del papa León XIV en Tenerife arrancará con actuaciones en directo para el público
  5. Avalancha de opositores en Santa Cruz de Tenerife: 3.000 aspirantes para solo 25 plazas de subalternos, administrativos y técnicos
  6. Elisa García, de la Sociedad Mamel's, reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2026
  7. El aparcamiento anexo al ‘camping’ de la Punta del Hidalgo, en La Laguna, pasará a ser de pago
  8. Detectan nueva actividad sísmica de baja frecuencia en Las Cañadas del Teide

La fortuna vuelve a Tenerife: 60.000 euros viajan a la isla con la Lotería Nacional

La fortuna vuelve a Tenerife: 60.000 euros viajan a la isla con la Lotería Nacional

El Recinto Ferial de Tenerife mejora su cubierta para reforzar la eficiencia y luminosidad

El Recinto Ferial de Tenerife mejora su cubierta para reforzar la eficiencia y luminosidad

Icor, en Arico, denuncia 40 años de abandono: "El pueblo se cae a cachos"

Icor, en Arico, denuncia 40 años de abandono: "El pueblo se cae a cachos"

Juan Daniel Fajardo y Leticia López, lideran la nueva dirección de NC-BC en Tenerife

Juan Daniel Fajardo y Leticia López, lideran la nueva dirección de NC-BC en Tenerife

Cola kilométrica de autocaravanas en la autopista del Sur: el colectivo muestra su enfado al sentirse discriminado

Cola kilométrica de autocaravanas en la autopista del Sur: el colectivo muestra su enfado al sentirse discriminado

Acepta 12 años de cárcel por un homicidio en Tenerife justo cinco meses después de terminar una pena por asesinato

Acepta 12 años de cárcel por un homicidio en Tenerife justo cinco meses después de terminar una pena por asesinato

Manifestación de caravanistas en Tenerife

Dos mujeres resultan heridas al caer con su coche por un barranquillo en Candelaria, en Tenerife

Dos mujeres resultan heridas al caer con su coche por un barranquillo en Candelaria, en Tenerife
Tracking Pixel Contents