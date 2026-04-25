Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeCD TenerifeTenerife vaciada: Padilla AltaInfracciones urbanísticasAgenda de ocioVisita del papa León XIVFiestas de Mayo de Santa Cruz 2026
instagramlinkedin

Cola kilométrica de autocaravanas en la autopista del Sur: el colectivo muestra su enfado al sentirse discriminado

Las limitaciones con las que se encuentra el sector y la falta de espacios adecuados para el vaciado de aguas negras y grises marcan la protesta

Manifestación de caravanistas en Tenerife

Manifestación de caravanistas en Tenerife

Andrés Gutiérrez

Domingo Ramos

Santa Cruz de Tenerife

Unas 400 autocaravanas y campers homologados protagonizaron la mañana de este sábado en la autopista del Sur (TF-1). La Asociación Club Ecologista Costa Adeje-Tenerife (ACAT) desarrolló una jornada reivindicativa que, pasadas las 13:00 horas, se encontraba a la altura de Santa María del Mar en dirección a Santa Cruz, tras lo que se dirigirá a Las Chumberas, tomará la conexión al Sur (TF-2) y regresará al punto de salida: Oroteanda.

Según explica el presidente de ACAT, Juan Martín, el objetivo es mostrar una vez más el malestar del colectivo por las restricciones con las que se encuentran sus miembros y que consideran discriminatorias, como son las prohibiciones de estacionamiento, señales que limitan el acceso solo a turismos y restricciones de altura; limitaciones temporales de 24 horas, y falta de espacios adecuados para el vaciado de aguas negras y grises.

"No hemos obstaculizado el tráfico"

Martín celebra que todo esté transcurriendo “bastante bien”, y detalla que, aunque se han registrado retenciones en zonas como la Rambla de los Menceyes, en Candelaria, estas estaban contempladas debido al volumen de tráfico habitual en la zona. “No hemos obstaculizado para nada el tráfico”, subraya, y destaca la coordinación con las fuerzas de seguridad.

Noticias relacionadas y más

Manifestación de caravanistas en Tenerife

Manifestación de caravanistas en Tenerife

Ver galería

Manifestación de caravanistas en Tenerife / Andrés Gutiérrez

El presidente de ACAT indica que a las 11:00 horas partieron de Oroteanda entre 360 y 370 vehículos, cifra que podría haber ascendido hasta unos 400 a lo largo del recorrido debido a la incorporación progresiva de participantes desde distintos municipios. El trayecto ha incluido lugares de paso como el Polígono de Granadilla, Abades y Candelaria, y da continuidad a movilizaciones anteriores, como la celebrada el pasado año.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una policía nacional salva la vida al dueño de un restaurante en Tenerife
  2. Tu carné de conducir está en juego: multas de hasta 1.000 euros y pérdida de 6 puntos para los conductores tinerfeños que no respeten esta norma básica
  3. Un fallecido en un accidente de moto en Tenerife
  4. La misa del papa León XIV en Tenerife arrancará con actuaciones en directo para el público
  5. Avalancha de opositores en Santa Cruz de Tenerife: 3.000 aspirantes para solo 25 plazas de subalternos, administrativos y técnicos
  6. El aparcamiento anexo al ‘camping’ de la Punta del Hidalgo, en La Laguna, pasará a ser de pago
  7. Detectan nueva actividad sísmica de baja frecuencia en Las Cañadas del Teide
  8. Elisa García, de la Sociedad Mamel's, reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2026

Cola kilométrica de autocaravanas en la autopista del Sur: el colectivo muestra su enfado al sentirse discriminado

Cola kilométrica de autocaravanas en la autopista del Sur: el colectivo muestra su enfado al sentirse discriminado

La fortuna vuelve a Tenerife: 60.000 euros viajan a la isla con la Lotería Nacional

La fortuna vuelve a Tenerife: 60.000 euros viajan a la isla con la Lotería Nacional

Acepta 12 años de cárcel por un homicidio en Tenerife justo cinco meses después de terminar una pena por asesinato

Acepta 12 años de cárcel por un homicidio en Tenerife justo cinco meses después de terminar una pena por asesinato

Manifestación de caravanistas en Tenerife

Dos mujeres resultan heridas al caer con su coche por un barranquillo en Candelaria, en Tenerife

Dos mujeres resultan heridas al caer con su coche por un barranquillo en Candelaria, en Tenerife

Padilla Alta en Tegueste: un eco familiar

Padilla Alta en Tegueste: un eco familiar

Absuelto de falsificar firmas con las que dejó a un joven sin su herencia en Tenerife

Absuelto de falsificar firmas con las que dejó a un joven sin su herencia en Tenerife

Multa de 500 euros por no llevar este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Multa de 500 euros por no llevar este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
Tracking Pixel Contents