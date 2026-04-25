Cola kilométrica de autocaravanas en la autopista del Sur: el colectivo muestra su enfado al sentirse discriminado
Las limitaciones con las que se encuentra el sector y la falta de espacios adecuados para el vaciado de aguas negras y grises marcan la protesta
Unas 400 autocaravanas y campers homologados protagonizaron la mañana de este sábado en la autopista del Sur (TF-1). La Asociación Club Ecologista Costa Adeje-Tenerife (ACAT) desarrolló una jornada reivindicativa que, pasadas las 13:00 horas, se encontraba a la altura de Santa María del Mar en dirección a Santa Cruz, tras lo que se dirigirá a Las Chumberas, tomará la conexión al Sur (TF-2) y regresará al punto de salida: Oroteanda.
Según explica el presidente de ACAT, Juan Martín, el objetivo es mostrar una vez más el malestar del colectivo por las restricciones con las que se encuentran sus miembros y que consideran discriminatorias, como son las prohibiciones de estacionamiento, señales que limitan el acceso solo a turismos y restricciones de altura; limitaciones temporales de 24 horas, y falta de espacios adecuados para el vaciado de aguas negras y grises.
"No hemos obstaculizado el tráfico"
Martín celebra que todo esté transcurriendo “bastante bien”, y detalla que, aunque se han registrado retenciones en zonas como la Rambla de los Menceyes, en Candelaria, estas estaban contempladas debido al volumen de tráfico habitual en la zona. “No hemos obstaculizado para nada el tráfico”, subraya, y destaca la coordinación con las fuerzas de seguridad.
El presidente de ACAT indica que a las 11:00 horas partieron de Oroteanda entre 360 y 370 vehículos, cifra que podría haber ascendido hasta unos 400 a lo largo del recorrido debido a la incorporación progresiva de participantes desde distintos municipios. El trayecto ha incluido lugares de paso como el Polígono de Granadilla, Abades y Candelaria, y da continuidad a movilizaciones anteriores, como la celebrada el pasado año.
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