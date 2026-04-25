Juan Daniel Fajardo y Leticia López lideran la nueva dirección de NC-BC en Tenerife y son las caras de una candidatura unitaria para el tagoror (consejo político) y el sábor (ejecutiva), que ha sido presentada este sábado en un acto celebrado en La Laguna.

La candidatura, explica NC-BC en nota de prensa, es la expresión de todos los comités locales de la isla y ha sido proclamada oficialmente por la asamblea insular celebrada hace dos días, tras culminar el proceso interno abierto conforme a los estatutos.

El nuevo sábor insular, integrado por 15 miembros, está liderado por Juan Daniel Fajardo como secretario insular; Leticia López, actual secretaria local de Tacoronte, como vicesecretaria insular; y Valentín Correa como secretario de Organización y portavoz.

Fajardo ha indicado que el objetivo principal de esta nueva etapa es "fortalecer un proyecto necesario" en Tenerife para sacar a la isla del "colapso", apuntando a "problemas estructurales" derivados de décadas de "desarrollismo, falta de planificación y déficits en áreas esenciales" como la movilidad, la sanidad y las infraestructuras.

Asimismo ha defendido la necesidad de un "proyecto nacionalista de izquierda que priorice" los servicios públicos, la mayoría social y la justicia social en la isla. Actualmente, matizó, "no existe representación política a la izquierda" del PSOE en instituciones como el Cabildo de Tenerife, por lo que reivindicó a NC como una "alternativa nacionalista, progresista y canarista" que defiede la "mayoría social frente a políticas como las decididas por Coalición Canaria (CC) que han beneficiado a sectores minoritarios".

En este marco, señaló que aspiran a construir un espacio político "útil" en Tenerife, basado en el "nacionalismo de izquierda y la obediencia" canaria, capaz de responder a demandas sociales expresadas en las calles y de establecer "límites claros" al modelo de desarrollo de masas actual.

"Avanzar en un modelo de país canario"

Por su parte, el secretario general de la organización nacional, Luis Campos, destacó el "papel" de NC-BC de Tenerife en la transformación de Canarias, resaltando que el "fortalecimiento" de la estructura en la isla "es importante para avanzar en un modelo de país canario más cohesionado, sostenible y centrado" en la ciudadanía.

"Nueva Canarias-BC es la cuarta fuerza en el Parlamento de Canarias y cuenta con presencia institucional en la mayoría de las islas", resaltó para defender la necesidad de construir "otra Tenerife, alejada del colapso actual, donde la sostenibilidad sea un eje central y las políticas públicas estén orientadas a la mayoría social".

Finalmente el secretario de Organización nacional, Ayoze Corujo, se refirió al trabajo desarrollado por Nueva Canarias en Tenerife en los últimos años para avanzar en su implantación territorial y su presencia institucional con 16 concejales en distintos municipios.

Corujo avanzó la "intención de seguir" ampliando el partido con nuevos comités locales en los próximos meses y defendió que "Tenerife no pertenece a ninguna fuerza política como CC, sino a la ciudadanía que demanda un modelo de isla diferente".

También ha criticado las consecuencias del actual modelo desarrollista en aspectos como la movilidad y la sanidad, entre los principales, frente a lo que reivindicó una "Tenerife de la mayoría social".