Icor, en Arico, denuncia 40 años de abandono: "El pueblo se cae a cachos"

La asociación de vecinos de Icor, en Arico, denuncia 40 años de abandono institucional. Según el tesorero, Juan Ignacio Mérida García, "el pueblo se cae a cachos. En los 50 años que tengo nunca lo vi tan deteriorado". Habla de que el Ayuntamiento "miente y dice medias verdades" porque a principios del año pasado se les prometió el arreglo integral de la carretera que llega hasta la zona. Arico está gobernado por un pacto entre el PSOE y PP con alternancia en la Alcaldía. Desde el inicio del mandato, en 2023, y hasta el pasado diciembre, la socialista Olivia Delgado asumió el mando. Ahora, el popular Andrés Martínez es el alcalde.

El renacido colectivo ciudadano del patrimonial caserío se marca como objetivo principal contar "con carreteras en un estado seguro y digno". "Existen zonas de la calzada de Leña Blanca en las que ya no pasa ni un 4x4. Es horroroso", califica. Esta vía que menciona sirve de enlace entre la TF-28 -la carretera general del Sur- y la TF-1 -la salida a la autopista por Las Eras-. Para Mérida la infraestructura viaria tiene su peor tramo en las medianías, "cuando llegas a la conexión con la carretera vieja, la subida a Chajaña hasta La Florida. En todos esos núcleos rurales la vía, por llamarla de alguna manera, tiene un deterioro brutal". Explica que no está ni siquiera delimitada, sin pintura, sin señales de curvas peligrosas, ni quitamiedos.

Desde principios de 2025

En cuanto a la promesa de arreglar la conexión con Icor, el componente de la asociación recuerda que a principios de 2025 un grupo de ocho vecinos se reunió con la alcaldesa de entonces, Olivia Delgado, y la que sigue siendo la concejala de Obras, Ariam Álvarez. "Nos dijeron que el proyecto de reforma integral de la carretera, que no rebacheado, ya estaba licitado. Tenía un presupuesto de 350.000 euros y que solo era cuestión de buscar una empresa que ejecutara la obra, que eso estaba en una o dos semanas como mucho. La realidad es que no existía licitación, ni voluntad ninguna de hacerlo. Más de un año después, estamos igual", apunta. Alude a que el actual alcalde también aseguró que lo haría y tampoco lo hace.

La asociación de vecinos de Icor también reclama otro tipo de actuaciones como mejoras en el alumbrado público. "La luz falla a cada rato porque no tiene un mantenimiento correcto", afirma el tesorero. La zona es un enclave eminentemente rural, "por supuesto que lo somos, pero eso no quita para que no hagan ningún esfuerzo para facilitarnos el acceso a una buena cobertura móvil y a internet. Es necesario llamar a una ambulancia por alguna emergencia y no podemos", demanda.

Décadas de lucha vecinal

La lucha vecinal se remonta a varias décadas atrás. El primer grupo se agotó y abandonó el proyecto. "Los vecinos de la asociación de ese momento llegaron a poner dinero de su bolsillo para arreglar la zona porque el Ayuntamiento no lo hacía. Si no, les daban el material y ellos ponían la mano de obra", cuenta. Ahora, con este nuevo comienzo, el grupo ciudadano publica sus reclamaciones desde finales del año pasado de manera constante en las redes sociales. Ahí se centra su mayor fuerza. También agradecen las actuaciones realizadas como el desbrozado y reparcheado de la zona Luis Delgado.

Es cierto que recientemente el Ayuntamiento de Arico rehabilitó la antigua escuela unitaria de La Morra Negra. "Lo bueno también hay que decirlo. Ahí tenemos nuestro local para reunirnos y lo compartimos con la Federación de la Lucha del Garrote Canario. Aunque esto no es suficiente para cómo está el municipio", dice el integrante de la asociación. El próximo 1 de mayo celebran un acto para conmemorar el renacimiento del colectivo vecinal.

Por último, se queja de la censura ejercida en redes sociales. "No puedo comentar nada en la página oficial de Facebook del Ayuntamiento de Arico. Tanto al secretario de la asociación como a mí nos bloquearon. Una cosa es que no nos hagan caso y otra es que nos quiten la posibilidad de proponer que arreglen algo, por ejemplo", se queja.