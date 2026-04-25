Granadilla rechaza unificar los juzgados y ofrece suelo para construir otro

La unificación de los partidos judiciales de Granadilla y Arona que defienden los empresarios de la comarca Sur se enfrenta al «rechazo frontal y rotundo» del alcalde granadillero, José Domingo Regalado, quien asegura que el Ayuntamiento remitió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias la puesta a disposición una nueva parcela municipal, de 2.300 metros cuadrados y en el casco urbano, para la construcción de un nuevo Palacio de Justicia. Esta propuesta también fue trasladada a Presidencia del Gobierno de Canarias, «cuyo presidente visitará próximamente por este motivo el municipio».

José Domingo Regalado considera «de escasa visión de futuro» el posicionamiento del Círculo de Empresarios del Sur (CEST) y de las organizaciones empresariales y profesionales de la comarca que suscribieron un manifiesto en favor de la integración de los juzgados de Granadilla en los de Arona. Argumenta que están «alejadas de la realidad territorial, demográfica y económica del municipio y su comarca». Aclara que esta postura «no representa al conjunto del sector empresarial del Sur y defiende que el desarrollo económico y social del territorio exige lo contrario: más inversión en servicios públicos esenciales.

Como justificación de su defensa del partido judicial de Granadilla, el alcalde recuerda su «peso histórico» y su condición de ser «el más antiguo del sur de la Isla, con origen en 1908», lo que refuerza su legitimidad y continuidad como eje del servicio público de Justicia en la comarca. A ello suma que Granadilla de Abona es el municipio con mayor crecimiento poblacional en Canarias, al pasar de 16.884 habitantes en 1991 a cerca de 59.000 en la actualidad. Por ello, «no solo debe mantenerse el partido judicial, sino reforzarlo con más medios, personal, infraestructuras modernas y, especialmente, con la construcción de un Palacio de Justicia acorde a las necesidades actuales y futuras», apostilla José Domingo Regalado.

Esta propuesta «es una oportunidad para garantizar un servicio público de justicia accesible, equilibrado y de calidad para toda la comarca». Se refiere a la cesión de una parcela que reúne condiciones óptimas de centralidad, accesibilidad y conexión territorial, próxima a la estación de guaguas y con buenas conexiones viarias –incluida la autopista–, junto a servicios clave como la Casa Consistorial, Policía, Guardia Civil, Servicios Sociales, biblioteca, instalaciones deportivas y centro de mayores, lo que favorece la sinergia institucional. La parcela es suelo dotacional y permite desarrollar una infraestructura judicial de hasta 7.000 metros cuadrados construidos, adaptada a las exigencias de la Dirección General.

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A todos estos argumentos, el alcalde añade la presencia en el municipio de infraestructuras estratégicas de carácter insular como el puerto, el Polígono Industrial, el Aeropuerto de Tenerife Sur, el ITER y el futuro Circuito del Motor de Tenerife, «consolidándose como un polo de desarrollo económico, logístico y poblacional».