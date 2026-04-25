La Aemet avisa: las lluvias seguirán este sábado en Tenerife aunque subirán las temperaturas mínimas
Los termómetros oscilarán entre los 17 y los 24 grados
Este sábado seguirá el buen tiempo en Tenerife, aunque habrá zonas en las que aún haya presencia de lluvias débiles y dispersas. Aun así, el viento soplará flojo y se producirá un ligero aumento de las temperaturas, que oscilarán entre los 17 y los 24 grados.
Además, en el archipiélago predominarán los intervalos nubosos, sobre todo en el norte de las islas montañosas.
Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:
TENERIFE
Intervalos nubosos a nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero ascenso de las mínimas en zonas bajas. Alisio flojo en general, más intenso en vertiente este y extremo noroeste y arreciando por la tarde; en cumbres centrales, viento de componente norte disminuyendo a flojo durante la mañana.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 24
LA GOMERA
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero ascenso. Alisio flojo en general, más intenso en vertientes este y noroeste y arreciando por la tarde.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 23
LA PALMA
Intervalos nubosos a nuboso con probables lluvias débiles, en especial en el noreste. Temperaturas con pocos cambios. Alisio flojo en general, más intenso en vertientes sureste y noroeste y arreciando por la tarde.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 21
EL HIERRO
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Alisio flojo en general, más intenso en vertiente sureste y extremo noroeste y arreciando por la tarde.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 12 17
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