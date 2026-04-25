La Aemet anuncia viento moderado en Tenerife este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo, 26 de abril, cielos con intervalos nubosos, con probables lluvias débiles y ocasionales en el norte durante la madrugada y últimas horas del día, y en medianías del suroeste durante el mediodía y la tarde.

Las temperaturas tendrán pocos cambios, oscilando entre los 19 y 25 grados.

También habrá viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertiente este y extremo noroeste por la tarde.

Previsión general

En cuanto al conjunto del archipiélago, habrá intervalos nubosos a nuboso con probables lluvias débiles en el norte, durante la madrugada y las últimas horas del día, y en zonas de interior durante el mediodía y la tarde de las islas montañosas.

En las islas más orientales la probabilidad de precipitaciones es baja. Viento moderado de componente norte, predominando el nordeste en las islas más occidentales.