La Aemet anuncia viento moderado en Tenerife este domingo
Las temperaturas estarán entre lo 19 y los 25 grados
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo, 26 de abril, cielos con intervalos nubosos, con probables lluvias débiles y ocasionales en el norte durante la madrugada y últimas horas del día, y en medianías del suroeste durante el mediodía y la tarde.
Las temperaturas tendrán pocos cambios, oscilando entre los 19 y 25 grados.
También habrá viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertiente este y extremo noroeste por la tarde.
Previsión general
En cuanto al conjunto del archipiélago, habrá intervalos nubosos a nuboso con probables lluvias débiles en el norte, durante la madrugada y las últimas horas del día, y en zonas de interior durante el mediodía y la tarde de las islas montañosas.
En las islas más orientales la probabilidad de precipitaciones es baja. Viento moderado de componente norte, predominando el nordeste en las islas más occidentales.
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