La Tenerife Bluetrail 2027 ya tiene fecha: se celebrará del 8 al 10 de abril

La Tenerife Bluetrail by UTMB ya tiene fecha para su regreso. La próxima edición de la carrera de montaña tinerfeña se celebrará del 8 al 10 de abril de 2027, después de que la prueba prevista para este año tuviera que suspenderse por el paso de la borrasca Therese. La cita alcanzará así su 15ª edición con cambios relevantes en el programa deportivo y con el objetivo de reforzar su papel dentro del calendario internacional del trail running.

El Cabildo de Tenerife ha confirmado que la carrera regresará con nuevas modalidades y ajustes en algunos recorridos. Entre las principales novedades figura una distancia de 67 kilómetros, todavía pendiente de concretar en su trazado, además de la ampliación de la prueba de 73K, que crecerá en torno a diez kilómetros. También se incorporará una nueva modalidad Vertical.

Incripciones con prioridad para los corredores afectados

La organziación de la prueba prevé abrir las incripciones el próximo mes de junio. El proceso comenzará con una venta preferente de 48 horas para los deportistas que no pudieron tomar la salida este año por la suspensión de la prueba y que quieran participar en la edición de 2027.

Después se abrirá el registro para corredores con UTMB Index válido y, en una tercera fase, para el resto de deportistas interesados. Este sistema busca dar respuesta a quienes ya tenían plaza en la edición cancelada, sin cerrar la puerta a nuevos participantes.

La consejera insular de Deportes, Yolanda Moliné, ha defendido que la carrera volverá "con más fuerza y con una estructura reforzada, responsable y preparada". Además, asegura que la incorporación de nuevas distancias y la revisión de recorridos responden a la voluntad de "evolucionar" y "ofrecer una experiencia más completa, exigente y atractiva para todos los perfiles de corredor".

Once modalidades y Running Stones para UTMB Mont-Blanc

La Tenerife Bluetrail by UTMB ofrecerá en 2027 once modalidades y cinco categorías de carrera vinculadas a la obtención de Running Stones. Estos son los créditos que permiten acceder al sorteo para participar en la HOKA UTMB Mont-Blanc, en Chamonix como colofón final del circuito de las UTMB Series.

El programa anunciado incluye la Tenerife Bluetrail 110K, dentro de la categoría 100M y con 4 Running Stones; la 83K, en categoría 100K y con 3 Running Stones; la 67K, pendiente de homologación; la 47K, con 2.600 metros de desnivel positivo y 2 Running Stones; y la 24K, con 1.300 metros positivos y 1 Running Stone.

La Tenerife Bluetrail by UTMB destaca por unir costa, medianías y alta montaña, con recorridos que alcanzan el entorno del Teide, el punto más alto de España. La organización la presenta como una de las pruebas de montaña más variadas por la diversidad de paisajes y su exigencia técnica.

Limitaciones en el Parque Nacional del Teide

Uno de los puntos clave de la edición de 2027 será la adaptación a la normativa ambiental. El Cabildo insular subraya que la organización trabajará de nuevo para cumplir las exigencias de conservación de los espacios naturales protegidos, especialmente en el Parque Nacional del Teide.

Las modalidades que atraviesan el parque, la 110K y la 73K, estarán limitadas a 400 corredores, conforme al Plan Rector de Uso y Gestión vigente desde finales de 2025, según la información facilitada por la organización.