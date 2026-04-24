Tacoronte alcanza una cifra histórica de agentes en su Policía Local

Un total de 16 nuevos agentes han culminado su formación y se incorporarán próximamente a la plantilla de la Policía Local de este municipio. Con este refuerzo, el cuerpo alcanzará casi los 30 efectivos, una cifra histórica para la localidad que busca garantizar una mayor tranquilidad en las calles y responder a las peticiones de la ciudadanía.

Este impulso a la seguridad cuenta con el respaldo del Presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y es fruto del trabajo coordinado por el equipo municipal liderado por la primera Teniente de Alcalde, Noemí García, y el jefe de la Policía Local, Luis Alexis Castro Déniz.

Logros en el área de Seguridad

La concejala del área, Vanessa Luis Ravelo, ha destacado el honor que supone alcanzar metas clave para el municipio, entre las que sobresalen:

Instalaciones renovadas: La mejora de las infraestructuras para el desempeño policial.

Aprobación de la RPT: La Relación de Puestos de Trabajo que permitirá garantizar un salario digno para todos los efectivos.

Compromiso con la tranquilidad vecinal

Este nuevo impulso para Tacoronte se traduce en un compromiso directo con el bienestar público. Según la dirección del área, la medida asegura "más policías en nuestras calles y más tranquilidad para nuestros vecinos", consolidando una respuesta efectiva a las necesidades de seguridad del municipio.