El simulacro de erupción en Garachico tuvo vacíos de mando y algunas carencias en comunicación

El simulacro de erupción realizado en Garachico el pasado septiembre tuvo vacíos de mando y algunas carencias en comunicación. Son las conclusiones comunicadas en el marco de la Jornada de Evaluación del simulacro EU Modex Tenerife 2025 celebrada este viernes en la Villa y Puerto. El organismo europeo encargado del desarrollo devolvió 67 recomendaciones al Cabildo de Tenerife.

La institución insular explicó que la estructura técnica del ejercicio funcionó adecuadamente, aunque el equipo de evaluadores hizo 103 aportaciones. Se agruparon en cinco grupos que desgranó el jefe del Servicio Técnico de Seguridad y Protección Civil, Néstor Padrón. En cuanto a la coordinación, "faltó liderazgo operativo y se detectaron vacíos de mando", apuntó. Por otro lado, aludió a la poca flexibilidad informativa por parte del comité científico. Los sistemas de alerta y comunicación se valoraron de manera muy positiva, aunque "es necesaria una estrategia de comunicación más inclusiva". Los planes de emergencia funcionaron aunque "deben mejorar en lo humano", dijo Padrón.

Formación continua

La participación ciudadana y la preparación fueron valoradas de manera muy alta, pero hay que seguir formando a la población ante el riesgo volcánico. Además, se aportaron algunas recomendaciones en cuanto a la sostenibilidad del personal que trabaja en este tipo de situaciones de emergencia.

El próximo gran ejercicio de simulación será el de un incendio forestal y será en La Guancha el 15 de mayo. Para un nuevo simulacro de erupción sí hay lugares, pero no fechas establecidas. Santiago del Teide y Guía de Isora, en el suroeste de Tenerife.