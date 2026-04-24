¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Desde eventos de cine, humor y deportivos, diferentes opciones para vivir unos días diferentes. Si tenías pensando quedarte en casa, ve abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Cine

Un fotograma de la película. / TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes programa este fin de semana, a las 19:00 horas, La partitura del cosmos, de Juanma Villar Betancort. La película indaga en la relación entre la lógica del universo y el lenguaje musical. En este trabajo, Suzanne Ciani, madre de la música electrónica, viaja al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) con el objetivo de indagar sobre esta investigación inédita en la Ciencia. Este pionero hallazgo revela que las galaxias en espiral rotan con un mismo patrón rítmico y que sus diferentes discos galácticos giran en armonía, conectados musicalmente entre sí, como lo hacen los instrumentos de una orquesta. Con la ayuda de músicos de diferentes continentes, Ciani se dispone a componer la partitura del cosmos en un diálogo sin precedentes entre música y astronomía. Se podrá ver en versión original en español e inglés con subtítulos en español.

Tradiciones

Este domingo se celebrará una de las fiestas más populares de la isla: la romería de Tegueste. Una jornada para vivir la idiosincrasia canaria, disfrutar de la gastronomía y música isleña y compartir con amigos y conocidos. La romería dará lugar a las 13:00 horas y recorrerá las principales calles de la Villa.

Santa Cruz de Tenerife también vivirá este fin de semana algunos de los actos de sus Fiestas de Mayo. Entre ellos se encuentran: el sábado, el Final del Campeonato de Canarias de Boxeo, Tenerife Swimrun, Suroeste Urban y la Gala de Elección de la Reina de Los Mayores, y el domingo, Gala de Elección del Mago y la Maga infantiles.

Humor

El Pabellón Santiago Martín de La Laguna acoge este sábado, a las 19:00 horas, La Quedada del Año, una de las grandes citas de ocio y cultura de Canarias. Un evento que reúne sobre un mismo escenario a algunos de los nombres más queridos del humor y la música del archipiélago, conectando con miles de personas de todas las islas. Con un formato propio que mezcla monólogos, música en directo e improvisación, La Quedada es mucho más que un espectáculo: es un punto de encuentro para disfrutar en familia, reírnos de lo que somos y celebrar el talento canario desde la cercanía.

Cartel de La quedada del año. / E. D.

El municipio de Candelaria también tendrá su cita con el humor este fin de semana con el Carcajada Candelaria Fest 2026. En concreto, los cómicos Dario López y Aarón Gómez actuarán este sábado, a las 21:00 horas, en la plaza del Centro Comercial Punta Larga, con entrada gratuita.

Deportes

La jornada deportiva de la semana llega este domingo de la mano del Costa Adeje, que se enfrentará al Sevilla FC en el estadio Heliodoro Rodríguez López. La cita será a las 12:00 horas.