Romería de Tegueste 2026: recorrido, horarios y refuerzos de guaguas para no perderse nada este domingo

La Romería de Tegueste en honor a San Marcos Evangelista ya tiene todo listo para este domingo. Esta fiesta, que da comienzo a la época de romerías y bailes de magos en Tenerife, celebra su 58ª edición con carretas, parrandas y miles de asistentes.

El Ayuntamiento de Tegueste ya ha preparado el dispositivo especial para una jornada que afectará al tráfico, al transporte público y a los accesos al centro del municipio.

Recorrido de la Romería de Tegueste

La romería partirá desde la Plaza de Tegueste y subirá por la calle El Pino, uno de los tramos más reconocibles del recorrido.

Las carretas se incorporarán desde La Placeta y la calle Jesús Cédres, bajando después por La Audiencia para continuar por la calle El Carmen.

El itinerario seguirá por la calle Nueva, atravesará la zona peatonal del casco histórico y volverá a enlazar con la calle El Pino, donde se completará el reocrrido final.

Arturo Jiménez / El Día

Calles afectadas y tráfico desviado

La celebración provocará restricciones en el centro del casco urbano. Las zonas con mayor afección serán las incluidas en el recorrido: Plaza de Tegueste, calle El Pino, La Placeta, Jesús Cédres, La Audiencia, El Carmen, calle Nueva y el casco histórico peatonal.

Aunque no se ha detallado un listado cerrado con horarios por calle, habrá control de accesos y desvíos en el centro del municipio.

La recomendación para quienes acudan en coche es clara: llegar con antelación, evitar circular por el casco durante las horas centrales y consultar las indicaciones de la organización.

¿Qué guaguas puedes coger para ir a la Romería de Tegueste?

Titsa reforzará el servicio durante toda la jornada para facilitar los desplazamientos hacia Tegueste.

La línea 015, entre Santa Cruz y La Laguna directa, se reforzará según la demanda entre las 10.00 y las 19.30 horas.

Además, habrá un servicio especial desde las 10.00 horas y hasta la 1.00 de la madrugada, con salidas a demanda desde el Intercambiador de La Laguna hacia Tegueste por la Vía de Ronda.

También se reforzarán estas líneas:

050: La Laguna - Tegueste - Bajamar - Punta del Hidalgo

La Laguna - Tegueste - Bajamar - Punta del Hidalgo 051: Circular La Laguna - Tejina - Tacoronte - La Laguna

Circular La Laguna - Tejina - Tacoronte - La Laguna 052: La Laguna - Tegueste por El Socorro

La Laguna - Tegueste por El Socorro 057: Circular La Laguna - Tacoronte - Tejina - La Laguna

¿Dónde coger la guagua?

En dirección a Tegueste, entre las 10.00 y las 16.00 horas, la recogida de pasajeros se realizará fuera del Intercambiador de La Laguna, con recorrido por la Vía de Ronda.

Para regresar a La Laguna, entre las 15.00 y la 1.30 horas, la salida se hará desde la parada especial de la Romería de Tegueste, también por la Vía de Ronda.

Las líneas 051 y 057 dejarán de pasar por el interior de Pedro Álvarez desde las 10.00 horas y hasta que termine el evento.

Horarios destacados de las líneas reforzadas

La línea 050 contará con salidas adicionales desde Punta del Hidalgo durante la mañana y la tarde, además de regresos desde Tegueste desde las 17.40 horas y hasta después de medianoche.

contará con salidas adicionales desde Punta del Hidalgo durante la mañana y la tarde, además de regresos desde Tegueste desde las y hasta después de medianoche. La línea 051 tendrá refuerzos desde Tegueste entre las 17.45 y las 00.10 horas .

tendrá refuerzos desde Tegueste entre las . La línea 052 sumará salidas desde La Laguna entre las 10.45 y las 15.30 horas , con regresos desde Tegueste entre las 15.45 y las 22.30 horas .

sumará salidas desde La Laguna entre las , con regresos desde Tegueste entre las . La línea 057 añadirá servicios extra desde Tacoronte entre las 10.10 y las 16.35 horas.

Casi 200 efectivos para el dispositivo de seguridad

La Junta Local de Seguridad ha coordinado un operativo de alrededor de 200 efectivos para garantizar el desarrollo de la romería.

El dispositivo contará con 90 agentes de la Guardia Civil, 26 policías locales, 18 miembros de la Policía Canaria, 30 efectivos de Protección Civil y otros recursos de apoyo.

El despliegue se centrará en la regulación del tráfico, el control de accesos, la seguridad de los asistentes y la coordinación con el transporte público.

Punto Violeta

El Ayuntamiento instalará un Punto Violeta en la calle Casino, destinado a la información y acompañamiento frente a situaciones de acoso o agresiones sexistas.

Estará operativo desde las 15.00 horas del domingo 26 de abril hasta la 01.00 del lunes 27 de abril.