Parece Roma, pero es Tenerife: el restaurante que conquista con autentica comida italiana

La pizza y la pasta son dos platos que conquistan el paladar de muchos tinerfeños. Estas elaboraciones propias de Italia se han hecho un hueco en la gastronomía española y muchas personas buscan restaurantes que sirvan estos platos a buen precio. En el municipio de Arona, se ha instalado recientemente Taberna Coliseo con el objetivo de ofrecer a sus clientes los auténticos sabores italianos.

El creador de contenido gastronómico @elsiciliano_tenerife ha visitado el establecimiento para probar algunos de los clásicos de Roma. "Encontré un restaurante de comida típica romana en Tenerife Sur", comenta.

Un viaje a Roma

Taberna Coliseo basa su propuesta en ofrecer comida casera italiana, con platos llenos de sabor que conquista a sus clientes en cada bocada. Entre las opciones más destacadas se encuentra clásicos como la Carbona, Amatriciana, Cacio e pepe y la Gricia con alcachofas. Además, "casi todos los platos tiene un precio de 10 euros y nombres de lugares muy famosos de Roma", afirma.

También ofrecen un mixto de fritos, que no deja indiferente con su crujiente y sabor. "El tamaño del suppli me pareció más grande de lo habitual. Sin duda te recomiendo probarlo", comenta en el vídeo.

La lengua de pizza "dicen que es un plato muy típico romano", se trata de una pizza más alargada y estrecha y en el restaurante ofrecen la opción de escoger dos sabores. "Platos sencillos y clásicos que mantienen la esencia de Roma", asegura.

Un lugar acogedor con platos irresistibles

El restaurante cuenta con algunas mesas en el exterior y un ambiente acogedor en su interior que ofrece un estilo de la antigua Roma. Desde el establecimiento, aconsejan a sus clientes probar los callos y la cola a la vaccinara, "y más cosas que sinceramente… tengo que volver a probar", asegura el creador de contenido.

Para terminar no pueden faltar los postres en una experiencia gastronómica gratificante, y como buen restaurante italiano ofrecen un tiramisú que conquista por su calidad y sabor.

Horario y ubicación

Taberna Coliseo se encuentra en la Carretera General TF-66, 183, en Arona. El restaurante ha abierto recientemente sus puertas, por lo que todavía son muchos los tinerfeños que desconocen la apertura del nuevo local que sirve los platos más característicos de Italia.

Abre todos los días de 12:00 a 16:00 horas y de 18:00 a 23:00 horas, para ofrecer tanto servicio de comidas como de cenas. "Un sitio diferente si te gusta la cocina romana auténtica en Tenerife", concluye.