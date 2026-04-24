Tu carné de conducir está en juego: multas de hasta 1.000 euros y pérdida de 6 puntos para los conductores tinerfeños que no respeten esta norma básica

La Guardia Civil busca garantizar la seguridad vial y reducir los accidentes de tráfico y, para ello, utiliza campañas de vigilancia con controles en las carreteras con el objetivo de comprobar que los conductores están cumpliendo con la normativa establecida.

Con la llegada del fin de semana, la Guardia Civil ha querido lanzar un recordatorio a los conductores sobre el consumo de alcohol en celebraciones o eventos. "¿Estás en una celebración? Recuerda que el consumo de alcohol es incompatible con el volante", insiste.

El alcohol sigue estando presente en los accidentes de tráfico

En 2024, un total de 214.825 conductores en las Islas Canarias fueron sancionados por incumplir las normas de tráfico. De estos, 6.231 dieron positivo en la tasa de alcoholemia, una cifra inferior a los 6.698 del año anterior, lo que refleja una reducción del 6,97% en las sanciones relacionadas con el consumo de alcohol al volante.

A pesar de ello, el alcohol sigue siendo un facto presente en los accidentes, por lo que la Guardia Civil insiste en que la responsabilidad al volante es fundamental para evitar tragedias.

Un conductor se somete a un control de alcoholemia. / ED

Consejo de la Guardia Civil

La Benemérita apela a la responsabilidad al volante y, por lo tanto, insisten en que no debe conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Además, es necesario recodar que "si bebes no conduzcas".

"Acordad quién será la persona conductora designada o utilizad transporte público", aconsejan los agentes. De esta manera, se busca proteger la seguridad del conductor y los pasajeros del vehículo tanto como la del resto de usuarios que circulen por la vía.

Sanciones

"La tasa máxima de alcohol para conductores noveles y profesionales es 0,15 mg/l en aire espirado. Para el resto de conductores es de 0,25 mg/l y, si se superan 0,60 mg/l, es un delito. De otras drogas, cualquier presencia en el organismo es motivo de sanción". Sin embargo, "la única tasa realmente segura es 0,0 g/l", recuerdan desde la DGT.

Los conductores que se pongan al volante bajo los efectos del alcohol o las drogas se enfrentan a sanciones entre 500 y 1.000 euros y la pérdida de 4 a 6 puntos del carné de conducir, dependiendo de la gravedad de la infracción.

El objetivo es concienciar a los conductores de que la precaución y la responsabilidad son claves para reducir la siniestralidad en las carreteras de la isla y del resto de España. "Por ti y por quienes comparte la vía", concluye la Guardia Civil.