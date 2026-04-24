La misa del papa León XIV en Tenerife arrancará con actuaciones en directo para el público

La espera previa a la misa de acción de gracias por la visita del papa León XIV, prevista para el próximo 12 de junio en Tenerife, contará con un completo programa de actuaciones musicales en directo y animación audiovisual para los asistentes. Así lo ha confirmado el responsable de Pastoral del comité organizador, Juan Antonio Guedes.

Durante aproximadamente una hora antes del inicio de la Eucaristía, que comenzará a las 12:00 horas de la mañana, el público podrá disfrutar de un ambiente diseñado para hacer más amena la espera, combinando música, imágenes y mensajes informativos relacionados con el evento.

Música en directo con artistas canarios

El programa musical arrancará con la actuación del grupo cristiano Guan Magec, liderado por el diácono permanente Alejandro Abrante. A continuación, tomará el relevo Los Sabandeños, que interpretará varias piezas de carácter religioso de su repertorio.

El cantante lagunero Chago Melián. / Andrés Gutiérrez

El cierre correrá a cargo del cantante Chago Melián, quien pondrá el broche final con su conocido “Ave María”, uno de los momentos más esperados de la jornada.

Pantallas gigantes e información clave para los asistentes

Además de la música, la organización ha preparado una animación audiovisual en pantallas gigantes, donde se proyectarán vídeos con información útil para los asistentes, incluyendo detalles sobre el desarrollo del acto y las principales medidas del plan de seguridad.

Esta combinación de actuaciones y contenido visual busca mejorar la experiencia del público en un evento que se prevé multitudinario, facilitando una espera más dinámica antes de uno de los actos centrales de la visita papal a Canarias.