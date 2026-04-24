Mejores condiciones para las colonias felinas de Puerto de la Cruz: el ayuntamiento instala nuevas casetas para proteger a los gatos de las inclemencias meteorológicas

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, a través del área de Bienestar Animal, ha iniciado la instalación progresiva de nuevas casetas destinadas a mejorar las condiciones de protección y habitabilidad de las colonias felinas distribuidas en distintos puntos del municipio.

La intervención responde a la necesidad de sustituir refugios improvisados —como cajas de cartón, estructuras de madera no tratada o electrodomésticos en desuso— que, si bien surgían de iniciativas vecinales con finalidad protectora, no ofrecían las condiciones adecuadas de aislamiento térmico, resistencia a la intemperie ni integración en el entorno urbano. Además, este tipo de soluciones dificultaba el mantenimiento higiénico del espacio público.

Las nuevas casetas han sido diseñadas específicamente para su uso en colonias felinas, incorporando materiales resistentes, mayor durabilidad y un diseño funcional que protege a los animales frente a las inclemencias meteorológicas, especialmente durante periodos de lluvia o altas temperaturas. Su instalación permite ordenar los puntos de referencia de las colonias, minimizar el impacto visual y mejorar la salubridad del entorno.

Antiguas csaetas de gatos. / E. D.

Asimismo, estas estructuras facilitan la labor de las personas alimentadoras autorizadas, que desempeñan una función esencial en la atención y seguimiento de los gatos comunitarios. La adecuación de los espacios contribuye a que la alimentación se realice de manera más organizada, controlada y conforme a los criterios establecidos por el área de Bienestar Animal.

Esta actuación se enmarca dentro de la estrategia municipal de gestión ética de colonias felinas mediante el método CER (Captura, Esterilización y Retorno), considerado el sistema más eficaz y responsable para el control poblacional de gatos comunitarios. A través de este procedimiento se logra estabilizar las colonias, reducir la reproducción descontrolada, prevenir problemas sanitarios y favorecer una convivencia equilibrada con la ciudadanía.

Mejora estructural de las colonias de gatos

La concejala de Bienestar Animal, Josefa Reina, señaló que “la instalación de estas casetas responde a una planificación técnica que busca mejorar de manera estructural la gestión de las colonias felinas del municipio”. En esta línea, añadió que “nuestro objetivo es avanzar hacia un modelo organizado, sostenible y ajustado a la normativa vigente, garantizando tanto el bienestar de los animales como el adecuado mantenimiento del espacio público”.

Desde el Consistorio se subraya que esta iniciativa forma parte de una política pública continuada en materia de protección animal, basada en la coordinación con personal técnico, voluntariado autorizado y clínicas veterinarias colaboradoras. El Ayuntamiento reafirma así su compromiso con una gestión responsable, transparente y alineada con los principios de bienestar animal y convivencia ciudadana. Finalmente, el alcalde de la ciudad, Leopoldo Afonso, destaca que “este tipo de iniciativas reflejan la voluntad del Ayuntamiento de seguir construyendo un municipio más sostenible, comprometido y respetuoso, donde el bienestar animal forme parte de una visión global de ciudad”.

Con esta nueva actuación, Puerto de la Cruz continúa consolidando un modelo de intervención planificado y progresivo, reforzando su compromiso institucional con la protección de los gatos comunitarios y con la mejora del entorno urbano.