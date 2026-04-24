La Guardia Civil organiza un dispositivo de seguridad con un centenar de agentes para la romería de Tegueste
Participarán en diversas tareas de seguridad ciudadana que deben ser desarrolladas en un acontecimiento tan importante
La Guardia Civil de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife ha organizado un dispositivo de seguridad conformado por un centenar de agentes de cara a la Romería de San Marcos Evangelista que se celebrará este domingo en Tegueste.
El dispositivo establecido por la Comandancia de la Guardia Civil está dirigido desde el CECOR (Centro de Coordinación) en el cual se han integrado otros cuerpos policiales, así como servicios sanitarios y de emergencias, con el objeto de atender a los ciudadanos que asisten al evento social, o bien si necesitaran la interposición de cualquier tipo de denuncia.
Más de un centenar de guardias civiles participan en las diversas tareas de seguridad ciudadana que deben ser desarrolladas en un acontecimiento tan importante como el que se desarrolla durante la Romería de Tegueste, especialmente durante los diferentes actos que tendrá lugar en la Plaza de San Marcos.
En el mismo dispositivo se han desplegado miembros del Grupo de Búsqueda y Desactivación de Explosivos, componentes del Servicio de Información, de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), patrullas de las Unidades Territoriales de la Compañía de Puerto de la Cruz, especialmente del Puesto Principal de Tacoronte, Destacamento de Tráfico de La Laguna, patrulla motorizada del SEPRONA y Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil.
El objetivo final del despliegue es garantizar la seguridad, así como la celebración pacífica y ordenada en un evento de características singulares que se halla en el centro de la atención insular y regional, donde se espera una afluencia aproximada en torno a las 30.000 personas, según ediciones anteriores.
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