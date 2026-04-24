Los empresarios abogan por unificar los juzgados de Arona y Granadilla

La unificación de los partidos judiciales de Granadilla de Abona y Arona es una demanda que rescatan los empresarios de la comarca Sur. Estos juzgados se encuentran entre los más saturados de la Isla y requieren con urgencia recursos humanos y materiales. Ahora se pone en marcha un movimiento empresarial, con algún apoyo social, cuyo objetivo es «que se produzca» esa agrupación ante «el colapso crónico, las carencias de personal y la sobrecarga de trabajo» que registran.

Los empresarios hacen caso a lo que planteó el pleno de la Sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a mediados de 2020, cuando calificó a Granadilla como «un partido judicial fallido» y planteó que «debería anexionarse al de Arona». En este punto, el asunto pasó a manos del Gobierno de Canarias. Y el TSJC lo volvió a formular en su memoria del año 2023: «Debe abordarse urgentemente la propuesta de unificación de los partidos de Arona y Granadilla de Abona, única solución para la viabilidad de este último».

Esta semana, representantes empresariales de la comarca mantuvieron un encuentro con miembros de la judicatura aronera, entre los que se encontraba el presidente del Tribunal de Instancia de Arona (antes juez decano) del partido judicial de Arona, Nelson Díaz Frías. «No podemos mantener la situación actual», explicó el presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales (CEST), Javier Cabrera, quien defendió que la solución pasa por la unificación de ambos partidos judiciales. Admite que la medida genere preocupación y oposición en algunos ámbitos.

Este planteamiento ya se formuló en el año 2012. Entonces, los gobiernos municipales y colectivos sociales y políticos del ámbito del partido judicial de Granadilla mostraron un rechazo absoluto. Los plenos de Granadilla de Abona y de San Miguel de Abona así lo acordaron al igual que la Federación Canaria de Municipios (Fecam), que requirió «a continuidad de los actuales partidos judiciales en Canarias».

Javier Cabrera remarcó que los juzgados de Arona están afectados por «problemas de funcionamiento debido a la falta de personal», pero el caso de Granadilla de Abona es peor, algo que resume en un dato: «Hay asuntos que tardan cinco años o mas en resolverse». El presidente del Círculo de Empresarios hizo hincapié en la condición de «juzgado fallido» que atribuyó el propio TSJC al partido judicial granadillero.

Los argumentos en contra de su eliminación se centran no solo en que supone un alejamiento de la sede de los órganos judiciales, tanto para ciudadanos como para las administraciones públicas a la hora de realizar trámites con la Administración de Justicia (diligencias policiales, registro civil, etc.). A ello se suma el hecho de que en el territorio del partido judicial de Granadilla se ubican importantes infraestructuras como el Aeropuerto Tenerife Sur, los polígonos industriales de Granadilla y Las Chafiras (entre otros), el puerto de Granadilla y núcleos turísticos.

Frente a la propuesta del TSJC, la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario aprobó el 17 de mayo de 2024 el proyecto para la ejecución de las obras de acondicionamiento del local que albergará el nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Granadilla de Abona. «O sea, ahora habrá dispersión de juzgados, para liar la cosa todavía más», reflexionó el presidente del CEST.

En el marco de esta reivindicación también se incluye la petición de un Juzgado de lo Social para Arona. Javier Cabrera se sorprende de que no exista en la actualidad «porque es aquí, en esta zona de la Isla, donde se más de producen casos que competen a este tipo de juzgados». La causa es que se trata de la comarca que genera un mayor movimiento económico y el índice de empleo más elevado en la Isla. Para el presidente del CEST, «es inexplicable» esta situación. «Estamos generando un movimiento para corregirla y para que se produzca la unificación de ambos partidos judiciales», sentenció.