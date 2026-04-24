La DGT lo advierte: la baliza V-16 tiene fecha de caducidad, un dato clave para todos los conductores tinerfeños

Desde el pasado 1 de enero la baliza lleva generando controversia entre los conductores. Este dispositivo entró en vigor este año y es el único medio de señalización legal para vehículos inmovilizados en la calzada. Desde la Dirección General de Tráfico recuerdan que "se trata de una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos".

Funcionamiento

La baliza V-16 incorpora una tarjeta eSIM con datos móviles que suele durar entre 10 y 15 años. Además, la DGT facilita un listado con los modelos homologados para que los conductores conozcan si el modelo es válido antes de realizar la compra. Se debe comprobar que la baliza aparezca en el listado y esté conectada a la DGT 3.0 o de lo contrario no será válida y el conductor podría enfrentarse a sanciones económicas.

"Solo sirven las balizas que hayan superado el proceso de certificación y cumplan con el reglamento general de vehículos. Deberá llevar una marca con el nombre de laboratorio de ensayo y una serie numérica", sentencian los agentes

¿La baliza-V16 tiene fecha de caducidad?

Una de las características de la baliza es que cuenta con una disponibilidad de conectividad de 12 años, cuyo coste ya está en el precio de compra y no supone un coste adicional para el usuario. El dispositivo de emergencia incluye una fecha de caducidad tanto en el envase como en el propio dispositivo.

Las autoridades recomiendan a los conductores tenerlos en cuenta, ya que cuando esta caduque deberán reemplazarla para seguir cumpliendo con la normativa y garantizar la seguridad en las carreteras.

La baliza V16 conectada tiene fecha de caducidad / Neomotor

"La baliza V16 funciona gracias a una fuente de alimentación interna que puede variar en función del modelo adquirido. Algunos utilizan pilas alcalinas no recargables y otros llevan baterías de litio recargables por USB. En todos los casos, deben garantizar un mínimo de 30 minutos de funcionamiento continuo tras la activación. Además, tal y como indica la normativa que lo regula, deben tener una autonomía mínima, en reposo, de 18 meses", explica la DGT.

Los conductores que no lleven la V-16 se enfrentan a sanciones económicas

No utilizar el dispositivo de emergencia supone una sanción económica de 80 euros por no disponer de la V-16 y 200 euros si no se señaliza correctamente un vehículo inmovilizado. Además, la DGT recuerda que debe estar en un lugar práctico, como la guantera o en el lateral de la puerta, para un acceso rápido en caso de emergencia.

Con la incorporación de la baliza V-16, la DGT busca apostar por un sistema más seguro y eficiente que garantice una mejor respuesta ante emergencias en la vía. Extremar la precaución es clave para no tener que recurrir a su uso.