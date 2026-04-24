Detectan nueva actividad sísmica de baja frecuencia en Las Cañadas del Teide
El IGN registra decenas de eventos de baja frecuencia en la zona oeste de Las Cañadas durante la madrugada
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un nuevo episodio de actividad sísmica de baja frecuencia en el entorno de Las Cañadas del Teide, en la isla de Tenerife, entre la tarde-noche del jueves y la madrugada de este viernes.
Los primeros pulsos, de carácter más aislado, se detectaron entre las 19:20 y las 00:19 horas. Posteriormente, entre la 01:02 y las 03:30 horas, se produjo una sucesión de eventos de mayor energía, en los que se han identificado tanto eventos de largo periodo (LP) como eventos híbridos.
Eventos localizados a gran profundidad
Durante este intervalo, el sistema automático del IGN detectó un total de 48 eventos sísmicos, de los cuales 27 han podido ser localizados con precisión. Los hipocentros se sitúan entre 8 y 15 kilómetros de profundidad, con una magnitud máxima registrada de 1,9 mbLg.
Según los datos disponibles, los movimientos se concentran en la zona oeste de Las Cañadas, un área donde ya se han registrado episodios similares en ocasiones anteriores.
Sin aumento del riesgo volcánico
El IGN subraya que esta actividad no sigue el patrón de enjambres sísmicos observado en meses anteriores y recalca que no implica un aumento del riesgo de erupción a corto o medio plazo, es decir, en el horizonte de semanas o meses.
Como es habitual en este tipo de fenómenos, el organismo advierte de que los datos son provisionales, ya que la baja amplitud de las señales puede afectar a la precisión en el número de eventos detectados, así como a sus magnitudes y profundidades.
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