Los caravanistas de Tenerife toman este sábado la TF-1: estos son los motivos

Más de 500 caravanas, autocaravanas, campers y vehículos vivienda están llamados a participar este sábado en una manifestación en Tenerife contra lo que sus convocantes consideran una situación de "exclusión y discriminación" hacia el sector del autocaravanismo.

La movilización partirá, según la previsión comunicada por la organización, desde San Miguel de Abona a las 11:00 horas y finalizará en Santa Cruz de Tenerife, con regreso por el mismo recorrido. Los organizadores puntualizan que el itinerario está pendiente de aprobación definitiva por parte de la Subdelegación del Gobierno.

La protesta está convocada por la Federación G3A y por la Asociación de Autocaravanistas y Caravanistas de Tenerife (ACAT), que la presentan como una movilización unitaria y pacífica para visibilizar la realidad que, según denuncian, afecta a cientos de familias usuarias de este tipo de vehículos en Canarias.

Como antesala, este viernes está prevista una concentración previa en la Estación de Servicio El Gomero.

¿Por qué se manifiestan los caravanistas?

El motivo central de la protesta es el rechazo a las restricciones que, según los colectivos convocantes, se han ido acumulando en distintos puntos de Tenerife y Canarias. Los caravanistas denuncian:

Prohibiciones de estacionamiento.

Señales que limitan el acceso solo a turismos.

Restricciones de altura

Limitaciones temporales de 24 horas.

Falta de espacios adecuados para el vaciado de aguas negras y grises.

"Basta ya de prohibiciones injustas, basta ya de discriminación", sostienen desde la organización, que considera que muchas medidas se aplican de forma generalizada sobre un tipo de vehículo y no sobre conductas concretas que pueden ser sancionables.

El colectivo defiende que el problema no está en el uso responsable de autocaravanas o campers, sino en la falta de regulación homogénea y de infraestructuras suficientes. Según las cifras facilitadas por el presidente de ACAT, Juan Martín, en la actualidad circulan por Tenerife más de 5.000 autocaravanas y caravanas, mientras que en Canarias la cifra supera los 21.000, de las que unas 15.000 están censadas en el Archipiélago y otras 6.000 llegan en barco desde la Península.

¿Qué piden los colectivos convocantes?

Una de las principales reivindicaciones de ACAT es que las autocaravanas y vehículos vivienda tengan los mismos derechos de estacionamiento que cualquier otro vehículo, siempre que cumplan las normas de tráfico, no desplieguen elementos exteriores y no realicen vertidos ni acampada fuera de los espacios permitidos.

Los caravanistas también reclaman una normativa clara y común que evite diferencias de criterio entre municipios. Según ACAT, algunas ordenanzas y bandos municipales generan inseguridad jurídica, tanto para los usuarios como para las propias administraciones.

Otra de las peticiones de los convocantes es la creación de puntos ecológicos suficientes para el vaciado de aguas negras y grises. Los usuarios sostienen que, sin infraestructuras adecuadas, se dificulta el uso responsable de estos vehículos y se agravan los conflictos con vecinos y administraciones.

ACAT y Federación G3A también cuestionan el uso de señales de "solo turismos", las restricciones de gálibo que impiden el paso de vehículos de mayor altura y las limitaciones generales de estacionamiento de 24 horas. A su juicio, estas medidas expulsan de facto a autocaravanas, campers y vehículos vivienda de determinados espacios públicos.

Los colectivos defienden que las restricciones deben estar justificadas por razones técnicas, de seguridad, medioambientales o de ordenación del tráfico, no por el simple hecho de tratarse de una autocaravana.

El caso de La Jaca, en Arico

La convocatoria llega después de varios episodios de tensión entre el colectivo y algunas administraciones locales. Uno de los más recientes se ha producido en La Jaca, en Arico, donde ACAT ha recurrido un bando municipal que prohibió estacionar en las calles Cho Pino y Amelia durante los días festivos de Semana Santa.

El Ayuntamiento justificó la medida por motivos de seguridad, pero la asociación sostiene que el bando presenta “irregularidades” y carece de una “justificación técnica clara”. ACAT también denuncia la concesión de autorizaciones selectivas a algunos vehículos, sin criterios públicos y transparentes, y considera que la medida puede suponer una restricción desproporcionada y discriminatoria.

La asociación afirma que defiende un uso ordenado del espacio público, pero basado en la legalidad, la igualdad y el sentido común. “Somos una oportunidad y no parte del problema”, resume el colectivo.

El Teide y los espacios protegidos, otro punto de conflicto

Entre las razones de la protesta figuran también las restricciones en el Parque Nacional del Teide. La normativa del espacio protegido prohíbe la acampada libre y limita la instalación de elementos de camping fuera de zonas autorizadas, dentro de una regulación orientada a la conservación del entorno.

Los convocantes no centran su reivindicación en permitir la acampada libre, sino en evitar que se confundan situaciones distintas: estacionar correctamente, pernoctar dentro del vehículo sin desplegar elementos externos o acampar ocupando espacio público o natural.