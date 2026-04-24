La Aemet prevé un viernes más caluroso y con lluvias débiles en Tenerife

Algo más de calor, lluvias débiles y viento moderado. Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este viernes en Tenerife. El cambio más destacado es el aumento de las temperaturas máximas tras varios días en los que en la isla iba disminuyendo grados poco a poco. Así, para este 24 de abril se espera que los termómetros oscilen entre los 17 y los 23 grados.

Durante esta jornada, en el conjunto del archipiélago se esperan también cielos poco nubosos y viento de flojo a moderado en las islas occidentales y moderado en las orientales.

Una mujer se abanica debido al calor mientras pasea junto al lago de la plaza de España. / Arturo Jiménez

Previsión del tiempo para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

En altas cumbres, poco nuboso con intervalos de nubes altas a partir de la tarde. En el resto, intervalos nubosos, con predominio del poco nuboso en el norte en horas centrales y en el resto de zonas a primeras horas. No se descartan lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías del norte y este a partir de la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas en ascenso, ligero en costas y moderado en medianías y cumbres. Viento flojo a moderado del norte y nordeste, que aumentará a moderado por la tarde, con intervalos de fuerte al sur de la Dorsal a últimas horas. Brisas en costas oeste. En cumbres centrales, viento moderado del noroeste disminuyendo a flojo.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 23

LA GOMERA

Intervalos nubosos en el norte, con amplios claros en horas centrales, sin descartar lluvias débiles y ocasionales especialmente a partir de la tarde en medianías. En el sur, poco nuboso con intervalos de nubes altas en la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, que puede ser moderado en medianías y zonas altas. Viento flojo a moderado de componente norte, que aumentará a moderado por la tarde, con intervalos de fuerte en vertientes este y oeste a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 16 23

LA PALMA

Poco nuboso aumentando a intervalos nubosos durante la mañana, más compactos en el sur y este durante la tarde. En altas cumbres, poco nuboso con intervalos de nubes altas. No se descartan lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías del norte y este durante la segunda mitad del día. Temperaturas en ligero ascenso, pudiendo ser localmente moderado el de las máximas en zonas de interior. Viento flojo del nordeste, que aumentará a moderado por la tarde. Brisas en costas oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 21

EL HIERRO

Intervalos nubosos en el norte, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional principalmente a últimas horas en medianías. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, pudiendo ser localmente moderado en zonas de interior. Viento flojo a moderado del norte y nordeste, que aumentará a moderado por la tarde, con intervalos de fuerte en cumbres a últimas horas. Brisas en costas suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 10 17