La Aemet prevé que las temperaturas sigan subiendo este sábado en Tenerife
Se esperan lluvias débiles, dispersas y ocasionales
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este sábado las temperaturas continúen subiendo en Tenerife.
En concreto, la previsión del tiempo indica que habrá intervalos nubosos a nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales.
Las temperaturas sufrirán un ligero ascenso de las mínimas en zonas bajas, mientras que el viento será flojo en general, más intenso en vertiente este y extremo noroeste y arreciando por la tarde; en cumbres centrales, viento de componente norte disminuyendo a flojo durante la mañana.
Previsión general
En cuanto a la predicción para el conjunto del archipiélago, la Aemet pronostica intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde no se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales.
Temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero ascenso. Alisio flojo a moderado, más intenso en la provincia oriental y arreciando por la tarde.
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