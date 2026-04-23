El Hospital de Día Oncológico del Sur amplía su servicio con 600 metros cuadrados y capacidad para 5.000 tratamientos anuales

La ampliación y reubicación del Hospital de Día Oncológico del Sur ha concluido y la administración está a la espera de culminar el proceso para su recepción oficial. Así se lo trasladó la Consejería de Sanidad a la Plataforma del Hospital Público del Sur y Suroeste. Con ello, se trata de adaptar este servicio sanitario esencial a las necesidades de la población de la comarca.

En julio de 2024 entró en servicio en el complejo hospitalario ubicado en El Mojón (Arona) y contribuyó a reducir en un 20% (durante su primer año de actividad) los ingresos y las visitas no planificadas al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, al atender urgencias oncológicas directamente en consulta, evitando desplazamientos innecesarios y estancias hospitalarias en la zona metropolitana.

Este espacio de 600 metros cuadrados distribuidos en tres salas de tratamiento, con catorce sillones y dos camas, un despacho de Oncología, otro de Farmacia y dos salas de espera, con capacidad para administrar más de 5.000 tratamientos intravenosos al año.

En un encuentro mantenido con la Fundación Carrera por la Vida, la Plataforma Pro Hospital Público del Sur de Tenerife informó, asimismo, que permanece a la espera de la publicación de la adjudicación de la redacción del proyecto que permitirá ampliar el centro. La demora en iniciar este proceso motivó la queja pública de este colectivo social, que emprendió una campaña de reuniones con representantes de la sociedad sureña.

Actividad que retoman para mantener la presión social sobre el Ejecutivo autonómico con el fin de evitar nuevos retrasos injustificados, a pesar del anuncio que realizó el 13 de marzo el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de la licitación, por más de un millón de euros, de la primera de las cuatro fases que implica la ampliación, cuya ejecución total supondrá una inversión superior a 40 millones de euros. Esa primera fase debe incluir la finalización de los dos módulos que se encuentran actualmente en estructura y la reforma y ampliación de un tercero, lo que permitirá crear nuevas unidades asistenciales.

Esa adjudicación se espera para fechas próximas, según la información recabada por la Plataforma, para la que, «si todo va bien, previsiblemente se podrán adjudicar las obras antes de la finalización de esta legislatura». Esta es la obra considerada prioritaria teniendo en cuenta que se mantiene el alto nivel de ocupación de las actuales 150 camas hospitalarias por pacientes sociosanitarios, algunos de ellos procedentes de otras comarcas de la Isla.

La construcción por el Cabildo del gran centro que debe levantarse en lo que fueron los barrancones del Centro de Atención Especializada (CAE) El Mojón (ya demolidos) es otra de las demandas pendientes en las que incide la Plataforma Pro Hospital del Sur.