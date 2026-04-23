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¿Cuándo es el próximo puente en Tenerife?

Quienes trabajen o estudien en la capital tinerfeña serán los más afortunados

Usuarios de Las Teresitas disfrutan de su tiempo libre en la playa.

Usuarios de Las Teresitas disfrutan de su tiempo libre en la playa. / Andrés Gutiérrez

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Inmersos en plena primavera y con la mirada puesta ya en en el verano, somos muchos los que miramos el calendario para ver si antes de las tan ansiadas vacaciones hay algún puente que podamos disfrutar en Tenerife.

Y estamos de suerte, ya que el próximo está muy cerca, y más que un puente será un 'puentazo' para los más afortunados. Una cuestión a la que muchos estamos acostumbrados, ya que no solo tenemos que tener en cuenta si se trata de un puente nacional, regional, insular o municipal, sino también de nuestra propia empresa y sus días de apertura.

Teniendo en cuenta todo esto, los más afortunados podrán disfrutar de cuatro días libres muy pronto.

Calendario de 2026

Calendario de 2026 / E. D.

Próximo puente

En concreto, el próximo puente en Tenerife comenzará el viernes 1 de mayo, Día del Trabajador. En este caso, ese trata de un festivo nacional, por lo que tanto los centros educativos como la mayoría de las empresas cerrarán sus puertas. Las excepciones más comunes se dan, de forma general, en las compañías dedicadas al sector servicios, donde es más probable que permanezcan abiertas.

A este viernes se unirá el sábado y domingo, para aquellos que tienen la suerte de no trabajar los fines de semana, por lo que tendríamos un puente de tres días para toda la isla, con las excepciones ya nombradas.

Los más afortunados, en Santa Cruz

Pero si vives o estudias en Santa Cruz de Tenerife te sentirás más afortunado que el resto, ya que en la capital también será festivo el lunes 4 de mayo. Esto se debe a que el Ayuntamiento decidió este año trasladar el festivo de Día de la Cruz, que cae en domingo, al lunes, por lo que estos son los que podrán disfrutar del 'puentazo' de mayo.

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Unos días perfectos para descubrir nuevos lugares, disfrutar del mar o la montaña, o incluso, hacer una escapadita fuera de la isla.

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