Una biblioteca en la que caben todos: un 'cole' de Añaza inaugura un espacio inclusivo para la lectura

Nada más cruzar la puerta de entrada del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Los Menceyes, en Añaza, se percibe un ambiente acogedor. El amarillo inunda las paredes del colegio, decoradas con dibujos y trabajos del alumnado que llenan cada hueco de expresión. Y llama la atención un pequeño espacio con figuras y frases en el pasillo central, en homenaje al Día Internacional del Libro —que se conmemora hoy—. Sin embargo, el protagonismo se desvía de inmediato hacia una pequeña puerta en la planta baja del centro que, aun discreta a primera vista, esconde un auténtico tesoro en su interior.

"Miren cuanta gente vino a ver nuestra biblioteca", le dice una maestra al primer grupo de alumnos que baja por las escaleras. Las caras reflejan nervios y cierto asombro, por la cantidad de personas que esperan su llegada. Pero lo que más destaca en los ojos de los pequeños es la ilusión. Están a punto de inaugurar la nueva biblioteca inclusiva de su centro, un espacio que les permitirá aprender de una forma diferente y que se consolida como un punto de encuentro para toda la comunidad educativa.

Maestros de ceremonia

No pasan ni tres minutos y ya llegan por el mismo camino los más grandes del colegio. Son algunos estudiantes de Educación Primaria, que junto a los peques de Infantil, han sido elegidos como maestros de ceremonia. La directora del centro, Caora Remedios, entorna ligeramente la puerta que, hasta ahora, permanecía cerrada. Y una gran cinta roja con un lazo es lo único que impide la entrada al nuevo recurso educativo del colegio. En ese momento, Kelly Qudus y Daythiara Loara, dos alumnas de 2º y 3º de Primaria, se acercan para hacer los honores. Y con una pequeña tijera logran, al final, dar paso a la esperada sala.

Así comenzaba la mañana de hoy de los alumnos de este colegio de Añaza. El centro entero vivió un momento para el que se había preparado hace mucho tiempo. Y que la inauguración tuviera lugar precisamente ese día no fue cosa del azar. La iniciativa se enmarcó en un proyecto desarrollado con motivo del Día del Libro, que implicó a todo el alumnado del centro a través de una programación de actividades colaborativas. Entre ellas, la creación del cuento viajero La gran aventura de los personajes perdidos, que tuvieron la oportunidad de presentar.

Una prioridad para el centro

La renovación de la biblioteca era una prioridad para la dirección de la escuela. "Antes había otra biblioteca, pero tenía un mobiliario obsoleto y no resultaba estimulante ni motivadora para ellos", explicó Remedios. Sin embargo, gracias a la financiación de la Consejería de Educación han logrado convertir esa antigua sala en la novedad del colegio. "Nosotros siempre hemos tenido la necesidad de trabajar desde la inclusión, y hacía falta un espacio libre de barreras para que todo el alumnado trabajara cómodo, tanto el de Infantil y Primaria como el del aula enclave —diseñadas para alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE)—", agregó.

De hecho, la reforma causó mucho euforia entre el alumnado. Por ejemplo, lo que más le gustó a Catalina Codero, una estudiante de 6º de Primaria, fue la variedad de libros de la que dispone ahora la sala. "Las sillas y las mesas también están muy bien y ahora me gusta más ir a compartir el rato con mis amigos", reveló. Yarissa Sousa, también de sexto, coincide en que la decoración está mejor. "Resulta más cómoda y dan más ganas de estar allí", indicó.

Un espacio para la inclusión

El director general de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios, David Crego, también estuvo presente durante la jornada y destacó que "las bibliotecas escolares son espacios clave para el aprendizaje, la inclusión y la convivencia, y deben convertirse en el corazón de los centros educativos".

El acto de inauguración culminó con una breve obra de teatro protagonizada por los alumnos del aula enclave del colegio. Y la performance, que se centró en narrar el cuento de Caperucita Roja, suscitó muchas risas entre el público. Para acabar, los alumnos repartieron unos marcadores hechos por ellos mismos y mostrar, así, el gran trabajo que realizan en el centro. Y aunque la puerta de la biblioteca se cerró por un momento, la jornada dejó claro que ese espacio ya forma parte de la vida diaria de los más pequeños.