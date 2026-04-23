El mesón de Tenerife que conquista por sus pescados frescos y su cocina canaria: raciones abundantes a precios económicos

En Tenerife, más concretamente en Puerto de la Cruz se encuentra uno de esos restaurantes perfectos para quienes buscan cocina canaria a precios económicos. Se trata de Mesón Los Gemelos, un establecimiento que se ha convertido en una parada obligatoria tanto para los vecinos como para los turistas.

La clave de su existo se encuentra en ofrecer productos de calidad y raciones generosas a precios ajustados. Una filosofía que consigue acercar a diferentes clientes para que disfruten de las elaboraciones que ofrece el restaurante.

El pescado fresco es el gran protagonista

Si hay algo en lo que se especializa este restaurante es en pescados. Su carta ofrece una amplia variedad que incluye desde el filete de cherne o chocos, hasta lenguado, pulpo, o sama una parrillada de pescados y marisco perfecta para compartir. Muchos de ellos vienen acompañados de papas arrugadas.

Además, suelen ofrecer platos fuera de carta según la disponibilidad del mercado, algo que refuerza su apuesta por los productos locales y de temporada.

Cocina canaria y platos para compartir

Más allá del pescado, el mesón cuenta con diferentes opciones de entrantes y platos típicos de la gastronomía canaria. Entre sus alternativas destacan el queso blanco canario, los potajes o las garbanzas. También dispone de opciones de carne para quienes busquen una alternativa diferente.

Como broche final, los amantes del dulce no pueden marcharse del local sin probar algunos de sus postres caseros como el quesillo o el bienmesabe.

Un restaurante transitado

El establecimiento ofrece un servicio cercano y familiar, para que los clientes se sientan como en casa y disfruten de la comida sin prisas. Para conseguir una mesa, una vez llegas tienes que apuntarte en una lista y esperar a que tengan tu mesa lista, ya que van llamando por orden de llegada.

Hay clientes que aseguran haber esperado hasta 40 minutos, pero insisten en que la espera merece la pena.

Horario y ubicación

Mesón Los Gemelos se encuentra en la calle el Peñon, 4, en Puerto de la Cruz. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que refleja a satisfacción de quienes han visitado el local y destacan la calidad de la comida y el servicio ofrecido.

Abre lunes, jueves, viernes y sábado en horario ininterrumpido de 12:00 a 22:30, mientras que los domingos hace un parón y ofrece servicio de 12:00 a 16:00 horas y de 18:00 a 22:30 horas. Martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.