El Mencey recrea la época de su origen en el 75 aniversario
Jardines, hall y accesos fueron un escenario de mediados del siglo XX para conmemorar la historia del emblemático inmueble de la capital
El Hotel Mencey celebró esta noche la gala conmemorativa de su 75 aniversario. Este acto, pospuesto el pasado 23 de marzo a causa de la borrasca Therese, recreó la época de su origen en los jardines, el hall principal y en los accesos con vehículos clásicos, actores caracterizados, photocall temático, música ambiental y una cuidada ambientación de mediados del siglo XX. Con música jazz en directo e intervenciones teatrales inspiradas en escenas históricas del hotel, la velada ha contado con las intervenciones de las autoridades presentes subrayando la relevancia del Mencey como referente turístico, social y cultural de Tenerife.
Concebido como el gran hotel de Santa Cruz y proyectado por el arquitecto Enrique Rumeu de Armas, este emblemático establecimiento, propiedad del Cabildo de Tenerife y declarado Bien de Interés Cultural, es el único de la categoría cinco estrellas en la ciudad y uno de los grandes referentes históricos del turismo en Canarias.
Lugar de referencia urbana y patrimonial
De estilo neocolonial, su ubicación privilegiada junto al parque García Sanabria, su elegancia atemporal y un servicio excepcional. Un lugar de referencia urbana y patrimonial que ha acompañado la vida de la ciudad y que los tinerfeños reconocen como parte de su propia historia e identidad, ya que el Mencey albergó a figuras clave de los siglos XX y XXI, entre ellas Joan Miró, Camilo José Cela, Mstislav Rostropóvich o la Familia Real española al completo, así como actores de Hollywood como Richard Burton, Elizabeth Taylor, Sofía Loren o Matt Damon, además del cineasta Alonso Simancas.
El director de operaciones EMEA del Grupo Iberostar, Javier Muñoz Alegre, abrió el acto y señaló la capacidad del Mencey de preservar su esencia y mantenerse como referente de excelencia hotelera: "No es solo un hotel que está en Santa Cruz, es un hotel de Santa Cruz. Forma parte de la memoria colectiva de Tenerife y hoy celebramos no solo su pasado, sino también el futuro que queremos seguir construyendo junto a la ciudad y junto a Canarias".
El director regional de Operaciones Canarias & Península de Iberostar Hotels & Resorts (empresa que gestiona el establecimiento), Alejandro Santos, destacó que "el Mencey representa la forma en la que entendemos la hospitalidad en el Grupo Iberostar: excelencia, identidad local y respeto por la historia y tradición. Hay hoteles que alojan viajeros y otros que forman parte de la memoria de un destino".
Preservar este legado
El vicepresidente insular y consejero de Turismo, Lope Afonso, resaltó el posicionamiento estratégico del Mencey como destino de calidad: "Desde el Cabildo trabajamos para preservar este legado y consolidarlo como uno de los grandes iconos del destino, combinando patrimonio, excelencia y proyección internacional".
Al respecto, se refirió a que el hotel "juega un papel muy destacado dentro de la oferta alojativa de calidad de la Isla, especialmente en lo que se refiere al perfil de visitante urbano y de negocios que recibimos". La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, se refirió a este "símbolo de la ciudad" como "una responsabilidad". Enfatizó que "este equilibrio entre tradición y evolución refleja perfectamente la visión de Tenerife de un turismo de calidad".
Escenario de la vida social e institucional santacrucera, "el Mencey forma parte inseparable de la identidad colectiva de Santa Cruz y de la historia reciente de nuestra ciudad. Durante 75 años ha sido símbolo de excelencia, hospitalidad y proyección internacional, sabiendo evolucionar con los nuevos tiempos sin perder el alma que lo convierte en un lugar único para todos los santacruceros", destacó el alcalde, José Manuel Bermúdez.
Suscríbete para seguir leyendo
- La UE lo hace oficial: a partir de 2027 los tinerfeños ya no tendrán que cambiar el móvil a menudo por culpa de la batería
- La Justicia obliga a Santa Cruz de Tenerife a mantener el nombre de la calle La Tolerancia
- Un futuro Heliodoro con aforo para 30.000 espectadores
- La Aemet advierte: lluvias moderadas y temperaturas en descenso este miércoles en Tenerife
- El restaurante de Tenerife que triunfa con sus desayunos: bocadillos originales con pan de masa madre
- Tenerife entra de lleno en su temporada grande de romerías y bailes de magos: estas son las próximas citas
- La Policía confirma que el incendio de Los Realejos fue accidental
- Aparatoso vuelco de un coche en un accidente en La Laguna, en Tenerife